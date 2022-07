Accès des sans-papiers au marché du travail: la proposition de Jean-Marc Nollet recalée par ses partenaires de majorité

Une piste avancée pour régler, en partie, le problème des métiers en pénurie. Mais la proposition n’a guère convaincu ses partenaires au sein de la Vivaldi.

La nouvelle secrétaire d’État à l’Asile, Nicole de Moor (CD&V), estime par exemple qu’une telle formule est loin d’être indiquée à l’heure où les autorités peinent à offrir un accueil aux nombreux demandeurs d’asile.

Hier, une longue file de demandeurs d’asile s’est formée devant le Petit Château à Bruxelles, le centre d’arrivée pour demandeurs de protection internationale en Belgique.

" Les gens qui ont besoin d’une protection parce qu’ils fuient la guerre ou les persécutions pourront toujours compter sur notre protection. Mais donner aujourd’hui le message que celui qui n’a pas besoin d’une protection peut également rester ici n’est pas ce qu’il faut faire ", a indiqué Nicole de Moor.

L’autre priorité de la secrétaire d’État

À ses yeux, la priorité se trouve dans l’accélération des procédures afin de donner rapidement une réponse aux demandeurs d’une protection et soit œuvrer à leur intégration en Belgique, soit veiller à leur retour. " Celui qui veut venir en Belgique pour travailler dans un métier en pénurie est le bienvenu mais il doit suivre les procédures à cet effet. Je ne mettrai jamais de côté ces procédures d’un revers de la main ", a-t-elle ajouté.

La secrétaire d’État cherche actuellement des solutions destinées aux personnes qui séjournent légalement en Belgique et souhaitent travailler.

Elle vise en particulier le permis combiné (ou unique, c’est-à-dire combinant séjour et travail) qui sera accessible aux étrangers au droit de séjour temporaire sur la base d’un visa humanitaire, aux personnes qui font l’objet d’un regroupement familial ou aux ressortissants de pays tiers qui disposent d’un droit de séjour. Un plus grand nombre de ressortissants non européens pourra de la sorte travailler en Belgique.

" Le permis combiné donnera aux étrangers hors Union européenne accès à des métiers spécifiques, notamment des métiers hautement qualifiés et des métiers en pénurie en fonction des besoins de chaque Région ", a expliqué Mme de Moor.

Bouchez contre le «chômage de carrière»

L’accueil était froid également au MR. Le président des libéraux francophones, Georges-Louis Bouchez, a renvoyé quant à lui au problème du chômage structurel en Belgique. " Je suis certain que même les demandeurs d’emploi wallons, bruxellois et flamands pourraient y prétendre et même y être un peu plus contraints, au risque de sanctions. Le travail des sans papiers détourne l’attention du chômage de carrière que l’on trouve normal ", a-t-il dit lundi sur Twitter.

Enfin, pour l’Open Vld, c’est également "non". Le président, Egbert Lachaert, y voit une façon d’encourager l’immigration illégale.

" Migrer illégalement, récompenser cela en donnant des droits de séjour et de travail, c’est une mauvaise idée. De cette manière, on récompense l’immigration illégale. Les trafiquants d’êtres humains doivent se frotter les mains. Ils peuvent attirer des gens ici en leur offrant la perspective que leur séjour illégal finira par être récompensé. C’est ainsi que l’on créera un appel d’air et que le système de l’asile sera submergé ", a déclaré le libéral.

L’Open Vld se dit en revanche preneur d’un débat sur la migration légale comme moyen de résoudre les pénuries de main-d’œuvre constatées dans certains secteurs. " Ce qui vaut un débat, c’est la migration légale pour les gens qui souhaitent venir travailler ici pour satisfaire une offre d’emploi qui n’est pas remplie et veulent bien apprendre notre langue ", a-t-il ajouté.