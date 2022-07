Violent incendie dans le zoning industriel de Mollem: un blessé léger (vidéo)

Il s’agit d’une entreprise de traitement de vêtements de seconde main, rapportent les pompiers. L’incendie a provoqué un épais nuage de fumée visible à des kilomètres à la ronde, jusqu’à 15km.

Alain Habils, porte-parole des pompiers de la zone Vlaams Brabant-West, indique chez nos confrères de la DH que l’entrepôt et une maison adjacente sont détruits. «L’incendie est en cours, mais est circonscrit.» On déplore un blessé léger. Les pompiers ont ensuite maîtrisé l’incendie mais les travaux d’extinction prendront des heures. Les stocks de vêtements devront probablement être détruits afin d’éteindre complètement les flammes et d’éviter tout risque de résurgence.

La cause de l’incendie n’est pas encore connue.