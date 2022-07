S’inspirer du «lagom» suédois au travail

Le bon équilibre

Le terme "lagom", intraduisible en français, fait référence à tout ce qui pourrait être qualifié de "ni trop, ni trop peu". Une sorte de juste milieu, d’assez, d’équilibre optimal, pouvant s’appliquer, comme le hygge, à tous les champs de la vie. Y compris le travail. Il existe d’ailleurs un adage en Suède: "Lagom är bäst" qui signifie "juste comme il faut". C’est là que se trouverait la recette du bonheur. Et s’en inspirer pourrait éviter le surmenage et le burn-out dans le milieu professionnel.

Rien de bien étonnant à cela puisque le lagom prône la modération face à l’excès. Nul besoin de se tuer à la tâche dans le cadre de son travail, tant qu’on en fait "suffisamment". Et cela ne signifie pas pour autant se tourner les pouces… Non. Il s’agit de réussir à trouver le bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, les temps de loisirs et les temps de travail, et de prendre conscience des ressources dont on dispose pour effectuer telle ou telle tâche et les efforts qui seront réellement nécessaires pour y parvenir. Cela suppose aussi de penser en équipe plutôt à seul titre personnel.

Du win-win

Si cet art de vivre (et de travailler) profite aux employés, il profite également aux entreprises! Car des travailleurs heureux et épanouis sont davantage productifs et créatifs. Ils sont aussi plus susceptibles d’être véritablement engagés auprès de leur employeur. Concrètement, pour les employés, on dit adieu aux heures supplémentaires, on n’oublie pas de faire des pauses quand on en a besoin, on délègue, on s’entraide, on ne se reconnecte jamais après la journée, on ne sollicite pas non plus ses collègues après 17h ou le week-end… On s’investit, on fait preuve de souplesse aussi par rapport aux demandes reçues mais on se fixe des limites bien définies.

Du côté des entreprises, on propose davantage de flexibilité en termes d’horaires à ses employés, on envisage des journées plus courtes, des périodes de congés plus longues, on encourage le collectif plutôt que l’individuel… Au final, tout le monde ressort gagnant de cette manière de concevoir les choses. Est-il vraiment encore utile de rappeler à quel point le bien-être des employés influe sur le business à long terme? De multiples études le prouvent, un employé qui s’épanouit dans son environnement professionnel travaille mieux et plus longtemps. La Suède est d’ailleurs l’un des pays au plus haut taux d’emploi…

Alors, prêt à embrasser le lagom?