Prolongation du nucléaire: un pari financier risqué pour l’Etat

Vous reprendrez bien encore un petit verre? Après les barmans, c’est au tour du secteur nucléaire d’utiliser cette célèbre rengaine. En 2003, le gouvernement avait prévu une sortie complète du nucléaire à l’horizon 2025. 19 ans plus tard, il s’accorde avec Engie pour prolonger de dix ans le fonctionnement de Tihange 3 et Doel 4, les deux réacteurs les plus récents du parc nucléaire belge. Soit une prolongation de la capacité nucléaire belge de 2 gigawatts.