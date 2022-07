Prolongation des réacteurs Doel 4 et Tihange 3: accord entre l’État belge et Engie

Le cadre prévoit aussi une structure stable et durable dans laquelle l’État belge et Engie partagent les risques comme les bénéfices par le biais d’une nouvelle société à créer.

Enfin les coûts de démantèlement des centrales nucléaires, et de gestion des matières fissiles et des déchets radioactifs sont supportés par l’exploitant, ont précisé Alexander De Croo (Open Vld) et Tinne Van der Straeten (Groen).

Les discussions vont désormais se poursuivre et des groupes de travail d’experts seront également mis en place. L’objectif des deux parties est d’avoir un accord définitif d’ici la fin de l’année de le soumettre à la Commission européenne, ont fait savoir les ministres.

Pour rappel, le gouvernement fédéral a décidé en mars 2022 d’entamer des discussions avec Engie en vue de prolonger l’exploitation des réacteurs nucléaires Doel 4 et Tihange 3 pour une période de dix ans. Cette décision a été prise dans un contexte de modifications géopolitiques majeures en Europe, à savoir la guerre en Ukraine, l’impact de cette guerre sur l’approvisionnement en gaz des pays voisins, l’indisponibilité imprévue de plusieurs centrales nucléaires françaises et l’impact de tous ces éléments sur l’approvisionnement en électricité de la Belgique.

Une réouverture des deux réacteurs attendues pour fin 2026

L’accord de principe conclu entre le gouvernement fédéral et Engie doit faire en sorte que les réacteurs de Tihange 3 et Doel 4 soient opérationnels en octobre-novembre 2026 afin que la sécurité d’approvisionnement énergétique du pays soit garantie à l’entrée de l’hiver 2026-2027, ont expliqué vendredi le Premier ministre, Alexander De Croo, et la ministre de l’Energie, Tinne Van der Straeten, au cours d’une conférence de presse ce vendredi matin.

Pendant que le gouvernement se déchirait sur les pensions, des négociations plus discrètes se sont poursuivies en coulisses avec Engie Electrabel, exploitant du parc nucléaire belge, sur la prolongation des deux réacteurs les plus jeunes au-delà de 2025, date à laquelle la Belgique devait en principe sortir du nucléaire. Comme convenu au sein du gouvernement en mars, la prolongation s’étendra sur dix ans et démarrera après la relance des réacteurs, soit de 2026 à 2036.

Engie avait fait savoir à plusieurs que le délai utile pour une prolongation au-delà de 2025 était dépassé à ses yeux et n’envisageait donc pas cette option. "Nous sommes passés d’un non ferme vers un oui, un accord de principe entre l’Etat belge et l’exploitant", a souligné Mme Van der Straeten qui, comme M. De Croo, a insisté sur la "relation de confiance" qui s’était créée entre les deux parties. "Nous franchissons une étape cruciale pour garantir la sécurité d’approvisionnement de notre pays", a ajouté De Croo. "Le sol sera plus stable sous nos pieds."

Une nouvelle société verra le jour dont l’Etat belge et Engie seront actionnaires à parts égales et dans laquelle seront logés les deux réacteurs. L’exploitant demeure Engie Electrabel mais l’Etat entrera dans le capital de cette structure. "De cette façon, nous aurons notre mot à dire sur les questions stratégiques", a précisé M. De Croo, soulignant qu’il s’agissait d’un enjeu de "sécurité nationale".

Les coûts de démantèlement des centrales nucléaires, et de gestion des matières fissiles et des déchets radioactifs sont supportés par l’exploitant Engie. Pour ce qui est toutefois des déchets issus des dix années de prolongation des deux réacteurs, le coût sera supporté par la nouvelle structure et donc, en principe, pour moitié, par l’Etat. Les deux ministres ont toutefois aussi insisté sur les bénéfices que retirera l’Etat de la future société et qu’il pourra réinvestir. "Nous sommes dans un partenariat avec des coûts et des bénéfices", a martelé la ministre.

Les discussions vont désormais se poursuivre et des groupes de travail d’experts seront également mis en place. L’un des points à résoudre sera la détermination du coût de la gestion des déchets, et donc de leur stockage pour lequel la Belgique n’a pas encore fait de choix définitif. La Commission des provisions nucléaires et l’Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles (Ondraf) seront mis à contribution. "Nous calculerons le coût pour que la facture soit connue et maîtrisée en recourant aux scénarios les plus conservateurs afin de garantir que ces coûts ne soient pas à charge du citoyen", a assuré Mme Van der Straeten.

L’objectif des deux parties est d’avoir un accord définitif d’ici la fin de l’année de le soumettre à la Commission européenne.