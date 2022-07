Orange voit son chiffre d’affaires progresser au premier semestre

"Malgré le contexte macro-économique et un environnement de marché très concurrentiel à l’échelle nationale, Orange Belgique est parvenu à enregistrer une performance commerciale positive, en consolidant sa position dans le mobile et en améliorant ses parts de marché dans le haut débit. Une preuve de la forte capacité de résilience de la société", s’est réjoui le CEO, Xavier Pichon, cité par le communiqué.

L’entreprise a enregistré 33.000 nouveaux abonnés mobiles postpayés, totalisant 2,8 millions d’abonnés (+3,5% en glissement annuel). La base de clients câble a, quant à elle, augmenté de 22.000, terminant la période à 417.000 abonnés (+13,9% en glissement annuel).

"Nous restons prudemment optimistes et maintenons nos objectifs pour l’exercice 2022: une croissance faible à un chiffre du chiffre d’affaires et un EBITDAaL compris entre 350 millions d’euros et 370 millions d’euros", a souligné le CFO, Antoine Chouc.