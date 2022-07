La 4e dose dès le 5 septembre en Wallonie: environ 184.000 personnes pourront être vaccinées chaque semaine

La Flandre a confirmé qu’elle lançait les opérations le 12septembre.La campagne wallonne sera quant à elle amorcée le 5 septembre, pour environ 2 mois.

1.Pour qui?

Qui est concernée par cette 4e campagne?Les personnes de 65 ans et plus, les patients immunodéprimés, le personnel des hôpitaux, les résidents des maisons de repos et autres centres d’hébergement.Ce sont les recommandations du Conseil supérieur de la Santé. C’est aussi ce qui a été décidé en CIM Santé. Et la ministre wallonne en charge de la matière Christie Morreale (PS) met tout ça en application: " Ces personnes recevront une invitation à la fin du mois d’août pour prendre un rendez-vous pour leur 2ebooster ", précise la ministre. La campagne s’adressera ensuite aux 50-64 ans, qui recevront aussi une invitation.

Nous consacrerons une information spécifique aux femmes enceintes

Par ailleurs, puisque les femmes enceintes sont a priori plus exposées à des formes graves du Covid (" risque plus élevé de complications, d’infections graves, d’accouchements prématurés, voire de décès ", selon l’Organisation mondiale de la Santé), " nous leur consacrerons une information spécifique, qui les encourage à prendre rendez-vous auprès de l’Aviq (071 313493 ) et à se faire vacciner ", précise Christie Morreale.

Pas d’invitation pour le reste de la population, qui pourra bien entendu également se faire vacciner sur une base volontaire pour recevoir ce 2ebooster. " C’est aussi l’occasion de sensibiliser les +18 ans qui n’ont pas encore reçu leurs 3 doses jusqu’à présent. "

Pour ceux qui ne reçoivent pas d’invitation (les moins de 50 ans et les personnes qui ne sont pas à risques), la plateforme Qvax sera réactivée au début du mois de septembre.

2.Pour quoi?

L’été déroule une 7evague virale, sans pour autant mettre la pression sur les unités de soins intensifs.Les contaminations commencent même à diminuer (-8% la semaine dernière, avec 7088cas en moyenne journalière), " même s’il ne faut pas minimiser les cas des personnes contaminées et hospitalisées. On décède encore du Covid ", nuance Christie Morreale.

Bref, le variant dominant actuel (BA.5) est très transmissible mais moins virulent.

Alors pourquoi s’en faire pour la suite? " Parce que ma responsabilité est de préparer la population wallonne pour que le rappel se déroule au bon moment. Et on sait que la fin de l’automne et le début de l’hiver seront des moments compliqués.Je dois appeler la population à se prémunir.Le début de l’automne reste donc le bon moment pour s’y préparer, soit en recevant une 3edose si ce n’est pas encore fait, soit en répondant à l’invitation pour la 4edose. "

Ceux qui ont déclaré la maladie ces dernières semaines ne sont pas immunisées contre les formes graves

Quant à ceux qui ont déclaré la maladie ces dernières semaines, " il ne faut pas croire qu’elles sont immunisées contre les formes graves. La vaccination reste de toute évidence la meilleure des réponses ", ajoute Lambert Stamatakis, le commissaire Covid en Région wallonne.

3.Où?

Actuellement, en Wallonie, 5 centres de vaccination sont toujours accessibles.Pas moins de 4 750 personnes y ont défilé la semaine dernière, soit deux fois plus que la semaine précédente.

Dès le lundi 5 septembre, on pourra se faire vacciner dans un premier temps sur rendez-vous dans 21 centres de vaccination ouverts 6 jours par semaine , dans des horaires larges et avec de 4 à 8 lignes de vaccination disponibles; il sera aussi possible de revevoir cette nouvelle dose dans une cinquantaine de pharmacies et chez les médecins généralistes volontaires.

Avec ce dispositif, chaque semaine, pas moins de 184000personnes devraient pouvoir recevoir le vaccin (Pfizer ou Moderna), " qui continue à se montrer efficace contre les formes graves de la maladie, quelle que soit la souche ", soulignent Christie Morreale et Lambert Stamatakis. Même si des vaccins actualisés sont en préparation.

4. Les chiffres

Actuellement, 85%des Wallons de 18 ans et plus ont reçu deux doses de vaccin et 67%ont été vaccinés en "schéma complet" (deux doses et un booster).Parmi les 65 ans et plus, c’est 85%des personnes qui ont reçu trois doses et 84% pour le public immunodéprimé (qui a par ailleurs parfois déjà reçu une 4e dose et qui est invité à en recevoir une 5e).

La Région wallonne consacre 25millions pour cette 4e campagne.