MCSolaar clôturait la soirée du jeudi 21 juillet. Il a présenté un show surprenant, accompagné d’une trentaine de musiciens.

+LIRE ICI

2 Le père Claude: foot, prière et musique à l’abbaye de Maredsous

Le père Claude est une figure importante de l’abbaye, investit de mille façons en son sein et tourné vers le monde. Son hobby? Le football.

+ LIRE ICI

3 Bassin de la Sambre: éliminer la balsamine de l’Himalaya, un combat de dix ans

Durant tout ce mois de juillet, six étudiants ont été engagés par le Contrat de Rivière Sambre&Affluents pour lutter contre la balsamine de l’Himalaya. Un travail de longue haleine qui commence à porter ses fruits.

+ LIRE ICI

4 Un magasin vintage d’articles rares venus du monde entier, de 1920 à nos jours

Rawandretail passe de l’e-commerce à une boutique physique, près de Rive Gauche. L’enseigne a été créée par Céline Walentynowicz et Luca Arcangeli.

+ LIRE ICI

5 Standard: Amallah, un cas à part

Selim Amallah est à la croisée des chemins. Le meneur de jeu des Rouches ne cache pas ses envies de départ, mais Ronny Deila plaide pour qu’il reste.

+ LIRE ICI

6 Katrien Jans, manager du foot féminin à l’Union belge: «Sans ce top 8, les retombées auraient été différentes»

Les Red Flames disputent leur premier quart de finale d’un Euro. Une performance historique qui doit rejaillir en Belgique, espère Katrien Jans, manager du foot féminin à l’Union belge.

+ LIRE ICI

7 Les Namurois de Glauque en première partie de Stromae à Nîmes

Les Namurois de Glauque débarquent, vendredi, au Festival de Nîmes. De quoi faire planer le public français avant l’arrivée… de Stromae.

+ LIRE ICI

8 Quel avenir, encore, pour les biocarburants?

Le Conseil des ministres a validé un avant-projet de loi qui enterre les biocarburants issus de l’agriculture.Mais la Belgique ne mise pas sur ceux de seconde génération.

+ LIRE ICI

9 «Il faut arrêter les salamalecs sur Lumumba, c’est loin d’être un saint»

Monique Collard a vécu au Congo dans les années 60.Elle déplore les éloges sur Patrice Lumumba, elle dont le beau-père a été tué là-bas.

+ LIRE ICI

10 Un homme, un chien, une course

Avec leurs compagnons Ozone et Nafi, Aline Tricot et Denis Martin sont qualifiés pour les deux plus grandes compétitions d’agility: l’Europen Open, fin juillet à Opglabbeek, et le Championnat du monde, fin septembre en Autriche.

+ LIRE ICI