Fête nationale: voici le programme des festivités du 21 juillet, entre retour à la tradition et nouveautés

La journée débutera à 10h00 en la cathédrale des Saints Michel et Gudule, par le Te Deum chanté en présence du Roi, de la Reine et des corps constitués. D’autres Te Deum en présence de membres de la famille royale auront lieu en province, dont un à Liège en présence du prince Laurent et un autre à Gand avec la princesse Astrid.