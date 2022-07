Fête nationale: le défilé retrouve la tradition et son public, avec quelques nouveautés

Plusieurs membres du gouvernement ont également assisté à la cérémonie, parmi lesquels le Premier ministre Alexander De Croo.

Avant l’arrivée des souverains, un homme âgé présent dans la cathédrale a fait un malaise et dû être transporté à l’hôpital.

Après la cérémonie, la reine Mathilde a accepté de poser pour quelques selfies tandis que la princesse Élisabeth est celle qui a attiré le plus d’attention du public.

D’autres de membres de la famille royale ont assisté à des Te Deum ce jeudi. La princesse Astrid s’est rendue à Gand et le prince Laurent à Liège.

Le défilé retrouve la tradition et son public

Le traditionnel défilé militaire et civil de la Fête nationale a eu lieu jeudi sur la Place des Palais, sous le regard du roi Philippe et de la reine Mathilde mais également de tous leurs enfants, princesse Élisabeth en tête dans une sobre robe rouge et talons aiguilles. Le prince Laurent avec son épouse, la princesse Claire, et les princesses Astrid et Delphine, avec leurs époux respectifs, étaient également présents.

À cause de la météo, les avions de chasse de l’armée n’ont pas répandu les couleurs nationales pour ouvrir le défilé, comme le veut la tradition. Quatre F-16 ont tout de même survolé Bruxelles un peu plus tard, sans traînée colorée, après le passage des hélicoptères de la Défense.

Sous un ciel un peu gris mais sans drache nationale, de nombreux citoyens s’étaient massés aux alentours du Parc de Bruxelles pour voir parader à partir de 16h00, et pour environ une heure et demie, les orchestres militaires, les groupes de cadets, les différentes composantes des forces armées puis les services civils. Après deux années de pandémie, c’était un retour à la "normale" pour le traditionnel défilé, qui a aussi offert quelques nouveautés.

Un des engins phares présentés au public était un canon automoteur français, un "CAESAr" (pour CAmion Equipé d’un Système d’ARtillerie), dont la Belgique ne dispose pas encore mais dont elle a déjà commandé plusieurs exemplaires.

Pour la première fois, les forces militaires et de police ont présenté une démonstration en temps réel, simulant une intervention sur le Palais royal avec des spécialistes accourus sur les lieux aussi bien par les airs que depuis la Place des Palais. Des agents des forces spéciales de la police ont été débarqués d’un hélicoptère sur le Palais, descendant ensuite en rappel le long de la façade.

Des "héros" belges, parmi lesquels des personnes ayant montré une solidarité hors du commun à la suite des inondations de l’été dernier, avaient été invités à prendre place pour assister au défilé sur la Place des Palais, non loin des tribunes rassemblant responsables politiques fédéraux, régionaux et communautaires, ambassadeurs et famille royale.

La journée se clôturera avec le feu d’artifice, tiré à 23h00 depuis l’esplanade et les arcades du Cinquantenaire.