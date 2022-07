Plan de relance: «Le gouvernement wallon a fait décoller l’avion sans plan de vol», selon Les Engagés

Six ans plus tard, la grande affaire en Wallonie, c’est le Plan de relance (7,4 milliards€). Où chaque euro dépensé va générer 41 cents de valeur ajoutée en Wallonie, mais aussi 28 cents supplémentaires en Flandre et à Bruxelles. Quant aux retours budgétaires, ils seraient " principalement enregistrés dans le budget du pouvoir fédéral et de la sécurité sociale ".

C’est ce qu’on peut lire dans un premier rapport sur les retombées macroéconomiques du Plan de relance wallon. L’Institut wallon de l’évaluation et de la prospective, l’Iweps, vient de le remettre au ministre-président Di Rupo, comme le révélait L’Écho ce mardi. D’autres rapports d’évaluation doivent encore suivre.

Dans l’opposition, les Engagés y voient la confirmation de leur théorie: " Le gouvernement wallon a fait ses choix de mesures il y a 8mois sans en évaluer l‘impact. Il met de l’argent sur la table et il espère que ça va marcher.C’est la logique du pifomètre: on a fait décoller l’avion sans plan de vol ", critique le député wallon François Desquesnes, chef de groupe au Parlement wallon.

«Positif… pour les autres»

Il retient une série d’éléments épinglés dans le rapport." Même si c’est dit à mots feutrés, l’Iweps estime en substance que tout cet argent du Plan de relance va créer une “surchauffe économique”, avec un risque pour la compétitivité des entreprises.C’est le principe de l’offre et de la demande.La pression est trop forte sur la demande. "

Le fédéral? Il encaisse 2 milliards!

François Desquesnes note au passage que l’Institut wallon de prospective pointe 10%de subventions courantes sur le montant global du Plan de relance wallon." Ça veut dire que 10%de 7,4 milliards, soit 740millions, risquent de ne pas être reconnus comme des dépenses d’investissements par l’Europe ", et d’être requalifiées en déficit public, selon les règles comptables européennes.

Et puisqu’on en parle, selon l’Iweps, le déficit cumulé entre 2021et 2026 (6,2 milliards) finirait par dépasser " le financement propre du Plan de relance " (les 7,4 milliards, moins le 1,4 milliard de l’Europe). Mais il y a du positif, notamment pour les autres entités.Tous ces investissements vont en effet créer un supplément d’activité que la Wallonie ne pourra pas absorber seule.Impact estimé: 1100emplois de plus en Flandre et 500à Bruxelles.Et le fédéral?" Il encaisse 2 milliards via la TVA et la sécurité sociale ", résume François Desquesnes.

Selon le député, la conclusion est claire: " Restons concentrés sur les 40mesures prioritaires définies avec les partenaires sociaux et environnementaux.C’est un tiers du budget. On ne revient pas non plus sur le 1,4 milliard européen ni sur les 800millions pour la reconstruction.Il reste donc 3milliards de mesures “non prioritaires”, qu’il faudra passer au scanner avant de les consommer. Le rapport le démontre: ce n’est pas parce qu’on dépense de l’argent que ça va marcher. "