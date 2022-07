Le rapport de l’IWEPS sur le plan de relance «ne tient pas compte de la nouvelle dynamique générale»

Cette étude "ignore notamment la toute récente réforme des marchés publics qui favorisera nos PME et donc créera davantage de valeur et d’emplois", a ajouté Elio Di Rupo (PS) selon qui "ce rapport doit être complété par une évaluation plus large qui tient compte des objectifs de développement durable, le gouvernement visant, outre la relance économique pure, la résilience de la Région" face notamment aux changements climatiques.

Ce plan va permettre à la Wallonie de moderniser son économie et de devenir une région de pointe dans toute une série de secteurs

"Le colossal travail budgétaire réalisé ces derniers mois n’a pas été vain. Grâce à lui, nous retrouvons peu à peu la santé et nous pouvons nous tourner résolument vers l’avenir" malgré les crises majeures et imprévisibles qui ont impacté les citoyens et les finances régionales – crise sanitaire, inondations, guerre en Ukraine,…, a poursuivi le ministre-président en soulignant une nouvelle fois l’importance du plan de relance wallon.

"Correctement financé, ce plan va permettre à la Wallonie de moderniser son économie et de devenir une région de pointe dans toute une série de secteurs. Nous sommes occupés à créer une dynamique toute neuve avec comme objectifs de créer de l’emploi de qualité, stimuler l’économie, freiner la dérégulation climatique, sortir de la pauvreté un maximum de personnes et rendre la Wallonie résiliente", a-t-il encore ajouté.

"Le gouvernement réalise ainsi méthodiquement le programme qui est le sien et il poursuivra bien entendu sur cette voie dès la rentrée", a enfin assuré Elio Di Rupo.