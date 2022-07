Le premier col vers «des finances wallonnes durables» a été franchi: l’ajustement budgétaire est voté

Trois heures de débat néanmoins, avec trois dossiers particulièrement délicats: un certain rapport sur le plan de relance qui prévoit surtout des retombées positives pour les autres entités, le dossier des subventions APE (aide à la promotion de l’emploi) et la gestion de la dette.

1.La logique «old school»

Lundi, l’Institut wallon de l’évaluation et de la prospective, l’Iweps, rendait au gouvernement wallon un rapport sur l‘impact macroéconomique du Plan de relance wallon . " Un effet clair (NDLR: négatif) sur la balance commerciale wallonne, une surchauffe de l’économie wallonne, une perte de la compétitivité des entreprises wallonnes, et pas de maximisation des euros dépensés ", résume François Desquesnes (Les Engagés).

Leur modèle fonctionne comme si le statu quo était envisageable

Dans la majorité, Écolo se montre aussi perplexe: " Nous sommes surtout surpris par l’absence totale d’une quelconque évaluation en matière d’impact sur le plan environnemental alors que c’est une dimension essentielle du plan , note Stéphane Hazée. Leur modèle fonctionne comme si le statu quo était envisageable, comme si les coûts des inondations, des catastrophes naturelles et de l’effondrement de la biodiversité n’existaient pas. C’est une logique old school difficile à comprendre ".

Le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) confirme que le rapport est incomplet. " Il ne tient pas compte de la nouvelle dynamique générale qui s’installe avec partenaires sociaux et environnementaux. Il ignore la toute récente réforme des marchés publics qui favorisera nos PME et créera davantage de valeurs et d’emplois. Il doit être complété par une évaluation plus large qui tient compte des objectifs de développement durable ", dit-il.

2.APE: rendez-vous à la rentrée

Il n’y aura pas de changement à l’ajustement budgétaire pour permettre aux 4000 employeurs de personnel sous statut APE de faire face aux quatre indexations salariales de 2022 et aux deux suivantes déjà annoncées pour 2023 ." Nous avions espéré que le gouvernement parviendrait à dégager une solution. Nous avons vu que ce ne serait pas le cas. Et nous le regrettons ", glisse l’Écolo Stéphane Hazée.

Notre intention est de l’examiner à la rentrée avec le ministre du Budget

La ministre wallonne de l’EmploiChristie Morreale (PS) veut insister sur plusieurs points: l’indexation annuelle est garantie par le décret, le gouvernement " ne sous-estime pas la préoccupation des associations " ni ne néglige le secteur non-marchand (en témoigne, dit-elle, l’accord " historique " sur le non-marchand).Une analyse ciblée du dossier est en cours, rappelle-t-elle." Notre intention est de l’examiner à la rentrée avec le ministre du Budget. Nous regarderons avec les autres collègues ce qui pourra être fait ."

3.L’ajustement, comme une première étape

Risque d’austérité pour le PTB, des dépenses échevelées pour Les Engagés: chacun voit midi à sa porte, quand on parle de la situation budgétaire et de la dette wallonne, qui restent globalement au cœur de cet ajustement budgétaire.

À l’initial 2022, le déficit était de 4,125 milliards ; il passe sous la barre symbolique des 4 milliards à l’ajusté (3,976 milliard), soit un solde net à financer allégé de 149 millions. Mais le ministre du Budget Adrien Dolimont (MR) ne crie pas victoire: " La situation des finances publiques wallonnes est délicate. Le Covid et les inondations expliquent déjà une augmentation de la dette de près de 7 milliards d’euros. Or, la reconstruction n’est pas terminée et on ne peut exclure une reprise de la pandémie ". Adrien Dolimont note la " remontée spectaculaire des taux d’intérêt pour 2022. La situation va se durcir ", dit-il.

Il y aura des hauts et des bas, il y aura encore peut-être des cols hors catégorie à franchir.

Et il ne le nie pas: l’exercice qui consiste à dégager chaque année 150 millions d’économies structurelles cumulatives " sera de plus en plus difficile ". "Mais le vote de cet ajustement permet de franchir une première étape, un premier col, vers des finances durables. Il y aura des hauts et des bas, il y aura encore peut-être des cols hors catégorie à franchir. C’est en restant soudés dans l’effort que nous pourrons enchaîner les exercices ", plaide le ministre MR.