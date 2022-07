Discours du roi: entre cohésion et politique

"C’est un discours qui porte bien la marque du roi Philippe puisque la notion de cohésion est centrale", analyse Vicent Dujardin, historien de la monarchie et professeur d’histoire contemporaine à l’UCLouvain.

Sans doute une des phrases les plus fortes qu’il ait prononcées

Cette cohésion, le Roi l’a tout d’abord évoquée face à la pandémieCovid-19 et ses conséquences, toujours bien présentes. C’est "notre modèle de société", et avant tout "notre cohésion sociale", qui ont permis au pays de traverser la crise, prononce-t-il. "Une cohésion qui s’est exprimée aussi dans l’aide apportée aux victimes des inondations en Wallonie", a-t-ilpoursuivi.

Le «chantage» de la Russie

Le Roi insiste plus tard sur la cohésion et l’importance d’un discours fédérateur plus au moment d’aborder la guerre en Ukraine pour laquelle il emploie des mots forts, notamment cette phrase: "Nous ne nous laisserons pas diviser par le chantage que nous impose une puissance nucléaire pour rompre notre solidarité avec l’Ukraine".

Le roiPhilippe relève à la fois les défis mais enjoint aussi à l’action avec des solutions concrètes

"C’est sans doute une des phrases les plus fortes qu’il ait prononcéesavec le mot ‘chantage’ qui est extrêmement politique", indique Vincent Dujardin. "Le roi Philippeappelle à ce qu’il n’y ait pas une désunion entre Européens face aux conséquences de la guerre en Ukraine et des différentes formes de chantage qu’exerce Vladimir Poutine dans le domaine énergétique, nucléaire et des céréales. Le souverain appelle aussi le gouvernement belge à prendre des décisions pour soulager les plus bas revenus face à cette inflation importante conséquente à la guerreS.

Le Congo en haut des priorités

Au-delà du dossier ukrainien, le roi Philippe a poursuivi dans le côté politique de son discours avec un long passage dédié à la République démocratique du Congo en fin de discours, où le souverain s’est rendu en visite officielle en juin . Le Roi estime avoir "pu tourner une page importante" de l’histoire entre les deux pays et enjoint à travailler "ensemble" pour aider la RDC "à progresser vers plus de sécurité, de justice et de démocratie".

"Le roiPhilippe pointe à la fois les défis existants mais enjoint aussi à l’action avec des solutions concrètes", indique l’historien. "Le Congo est un dossier en haut de ses priorités et il va utiliser sa magistrature d’influence pour mobiliser à la fois notre appareil diplomatique et nos militaires et il le dit explicitement pour aider le Congo face à ce conflit à l’Est du pays. Et c’est sans doute une des premières choses qu’il dira à la nouvelle ministre des Affaires Etrangères".

Malgré tous ces "nombreux" défis, le Roi a conclu son mot par un message d’espoir d’espoir en guise de conclusion appelant un nouvelle fois à la cohésion. "Si nous gardons le cap, si nous préservons notre cohésion, nous pouvons assurer notre avenir".