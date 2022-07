Les feux d’artifice font chaque année des dégâts chez nos amis les animaux.

2. Pierre, chauffeur de stars aux Francos: ses souvenirs avec Bruel, Sheller, Salvador…

Les Francofolies? Ce sont comme des vacances pour Pierre Hella , Jalhaytois. Depuis plus de vingt ans, il y côtoie les plus grands artistes comme chauffeur VIP.

3. Les piliers du succès de Nafi Thiam

Dans la nuit de lundi à mardi, à Eugène (USA), au bout d’un 800m éreintant, Nafi Thiam a décroché un deuxième titre mondial à l’heptathlon. Un succès qu’elle doit évidemment à elle-même, mais aussi à plusieurs piliers qui l’entourent .

4. Le plan de relance wallon ne profitera pas pleinement à la Wallonie

Pour chaque euro dépensé par le gouvernement wallon dans le cadre de son plan de relance , l’effet multiplicateur est estimé à 41 cents sur la valeur ajoutée wallonne.

5. Fête nationale à Hannut: une tradition de plus de 70 ans

Le 21 juillet, c’est demain. Et qui dit fête nationale dit festivités et folklore . La Ville de Hannut ressort son drapeau, prépare ses festivités et son traditionnel cortège.

6. Olivier Vandecasteele, un cas de conscience à la Chambre

Le projet de loi devant permettre le transfèrement de condamnés vers l’Iran fait débat avant un vote ce mercredi à la Chambre.

7. INTERVIEW | Ives Serneels, le sélectionneur des Red Flames, veut «offrir un nouveau grand jour à la Belgique»

Vendredi face à la Suède, les Red Flames disputeront un quart de finale historique à l’Euro féminin de football. Leur sélectionneur croit en un nouvel exploit.

8. Chris Froome se souvient de l’arrivée à Peyragudes: «C’était brutal»

Chris Froome n’a pas oublié la terrible arrivée sur l’altiport de Peyragudes rendu célèbre par James Bond et "Demain ne meurt jamais".

9. De nouveaux bâtiments-relais pour reloger les entreprises sinistrées

La SPI décroche une aide wallonne pour développer ses parcs d’activité économique, en vue de reloger les entreprises sinistrées . Sept projets vont voir le jour à Huy-Waremme.

10. Question jardin: comment lutter contre les pucerons et altises? La réponse de notre spécialiste (vidéo)

Madame Isabelle Granetre de Binche adore son jardin mais elle constate cette année qu’il y a non seulement beaucoup de pucerons mais aussi des petites bêtes noires qui semblent perforer les feuilles et les fleurs. Quelles solutions naturelles s’offrent à elle?