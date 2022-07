Une 3e province en alerte rouge contre la chaleur avant un code jaune aux orages ce mercredi

Ce mardi 19 juillet 2022 devrait être parmi les plus chauds jamais enregistrés. Les prévisions de l’Institut Royal de Météorologie annonçaient de 34 à 37 degrés en Ardenne, 36 à 39 degrés dans la plupart des autres régions et, par endroits, 40 degrés près de la France. Cela avait conduit l’IRM à placer le Hainaut et la Flandre occidentale en code rouge. En ce début d’après-midi, le météorologue David Dehenauw a annoncé sur Twitter que le Limbourg passait aussi en alerte rouge "car il y a suffisamment de chance qu’au moins 25% de la province atteigne 40 degrés".