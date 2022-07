Réforme des pensions: un accord très «light» au sein de la Vivaldi pour provoquer l’accouchement

Un accouchement plutôt difficile au terme d’une très longue période de gestation.

Un accord qui provoque des crispations tant dans l’opposition que chez les partenaires sociaux ou encore au sein des partis membres de la majorité (lire par ailleurs).

Rétroactes

En septembre 2021, dès la présentation des principaux axes dans la presse, les critiques ont fusé.

La température est encore montée d’un cran fin juin, lorsque la secrétaire d’État au Budget, Eva De Bleeker (Open VLD), s’est publiquement alarmée de la situation dans les colonnes du Standaard.

À l’époque, la libérale reprochait à Pierre-Yves Dermagne et Karine Lalieux, ministres PS de l’Économie et des Pensions, de ne pas avancer assez vite sur les réformes du marché du travail et des pensions.

Sa crainte: le risque que cela ne menace les financements européens du plan de relance.

Les négociations ont alors patiné. Les échos les plus optimistes n’annonçaient pas de fin possible avant la date butoir du 21 juillet, fixée par le Premier ministre Alexander De Croo. C’est que les divergences étaient grandes, tant entre les partis du nord et du sud du pays, qu’entre libéraux et socialistes.

"Ce qui a changé la donne, c’est la nouvelle proposition discutée depuis ce dimanche dans laquelle le périmètre des réformes a été réduit" , affirme une source proche du gouvernement.

De façon simple, la condition de carrière identique (42 ans) pour l’accès à la pension anticipéea été retirée de la réforme.

Tout comme l’introduction de la pension à temps partiel.

"Cela a permis d’aboutir plus facilement à un accord" , note un observateur. "Mais avec trois anciens ministres des Pensions autour de la table – Alexander De Croo, Vincent Van Quickenborne et Frank Vandenbroucke –, cela n’était pas toujours évident."

Qui sort gagnant?

Au final, un ou plusieurs partis sortent-ils gagnant de cette négociation?

Pour Pierre Verjans, politologue à l’ULiège, il n’est pas "anormal" que des dissensions soient apparues publiquement au cours et après les discussions.

"Il faut bien rappeler que dans un système proportionnel, basé sur une coalition gouvernementale hétéroclite, on a forcément des partis qui ont des points de vue très différents.Et même quand ils se sont mis d’accord sur une direction que prendra une réforme, cela ne veut pas dire qu’ils sont d’accord dans les détails. Et le diable se cache toujours dans les détails…"

Pour le politologue, il faudrait analyser finement l’accord pour savoir si un parti a remporté la négociation, ce qui va demander du temps: "Ce qu’on peut déjà dire, c’est que si chaque parti a trouvé après l’accord quelque chose qui lui permet de dire qu’il a gagné, la logique collective l’a alors emporté.Et donc d’une certaine manière, le gagnant est Alexander De Croo"

«Non-accord», «trahison», «reformeke»… L’opposition tire à boulets rouges

Raoul Hedebouw, président du PTB et député fédéral. ©BELGA

Dans l’opposition, on n’épargne pas l’accord: "Il s’agit d’une vraie rupture de contrat" , nous explique Raoul Hedebouw, président du PTB. "Quand Daniel Bacquelaine a décidé de faire travailler tout le monde jusqu’à 67 ans, on nous avait promis de nombreuses exceptions pour les métiers pénibles. Il n’en est rien. Et l’on enterre aujourd’hui la possibilité de partir à la retraite après 42 ans de carrière. Il s’agit d’une trahison et les premières victimes de ces mesures seront les femmes."

Du côté des Engagés, on se montre également critique: "Alors qu’on a besoin d’une réforme d’envergure, qu’on a besoin de plus d’équité, qu’on a besoin de garantir des revenus suffisants pour qu’on puisse vivre de façon décente, mais aussi qu’on puisse valoriser véritablement le travail, ces injustices restent présentes. On oublie les pensionnés de demain et on renvoie la patate chaude sur les épaules des travailleurs actuels" , s’interroge la députée Catherine Fonck, cheffe de groupe des Engagés à la Chambre.

"Le gouvernement De Croo a décidé de ne pas mener de réforme des pensions mais a conclu un non-accord symbolique" , estime le député N-VA Peter De Roover. "La facture du vieillissement pèsera lourdement sur notre politique future, mais le gouvernement Vivaldi semble incapable de s’attaquer à ce problème fondamental" .

Enfin, du côté de Défi, on n’hésite pas à qualifier l’accord de "reformeke": "Chaque parti de la majorité a de quoi se satisfaire… Mais rien pour rassurer les citoyens sur la manière dont le gouvernement compte financer leurs pensions aujourd’hui et surtout, demain" , analyse le parti.