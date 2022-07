Réforme des pensions: pour Raoul Hedebouw, du PTB, il s’agit «d’une vraie rupture de contrat»

Rappelons que l ’accord prévoit des exceptions . Les journées de congé de maternité, pour allaitement ou encore pour soins palliatifs seront considérées comme du travail effectif. En revanche, les malades de longue durée sont soumis au régime, sauf si leur durée d’absence ne dépasse pas cinq ans sur toute leur carrière.

Et pour la ministre des Pensions, Karine Lalieux (PS), la réforme s’étoffe de deux mesures positives: un bonus avantageux et une revalorisation du temps partiel dans le calcul de la pension minimum."Ce qui augmentera le pouvoir d’achat des travailleurs et des femmes", estime-t-elle.

Une analyse que ne partage pas Raoul Hedebouw: "Avec cette décision de mettre à 5.000 jours l’accès à la pension minimale, on a créé une jurisprudence importante et ce sont les femmes qui en seront les premières victimes. J’entends bien les petits correctifs apportés, mais dans l’ancien système, il n’y avait aucune discrimination dans les périodes assimilées, comme le chômage ou les maladies longue durée. Ce ne sont pas les deux-trois exceptions qui font la différence. Auparavant, il y avait un ensemble de périodes assimilées et il n’y avait pas d’exception. Qui sont les premières personnes qui seront concernées, pour des questions de chômage ou de maladie longue durée? Ce sont les femmes! Les socialistes revendiquent cela comme une victoire…Mais c’est une forme de trahison."