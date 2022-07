Réactions à l’accord sur la réforme des pensions: «non-accord symbolique» ou «premier pas raisonnable»

"Ce dont nos générations futures ont besoin, c’est d’un plan solide pour l’avenir. Ce qu’elles obtiennent, c’est un gouvernement qui se chamaille et qui, après des semaines de réunions marathon, prononce le mot ‘accord’", a-t-il ajouté. "La facture du vieillissement pèsera lourdement sur notre politique future, mais le gouvernement Vivaldi semble incapable de s’attaquer à ce problème fondamental", a encore regretté Peter De Roover.

"Accord pensions? Quelques mesures oui. Mais quel est le message du gouvernement aux pensionnés qui ont travaillé dur avec une pension bien plus basse que dans les autres pays? À ceux qui cumulent différents statuts? À ceux qui ont un métier pénible? Aux jeunes à qui on remballe la patate chaude?", demande ainsi Catherine Fonck, la chef de groupe des Engagés à La Chambre, sur Twitter.

"Cet accord n’est pas le point final de la réforme des pensions mais un premier pas raisonnable", a pour sa part réagi, dans un communiqué, le coprésident de Groen , Jeremie Vaneeckhout.

"Sous le gouvernement précédent, il n’était pas question d’une réforme avec une empreinte sociale. Aujourd’hui, nous avançons. Cet accord prend en compte les personnes qui avaient un travail à temps partiel et accorde ainsi à de nombreuses femmes une pension minimum avec laquelle elles peuvent vivre", a estimé le responsable des écologistes flamands.

Pour Groen, des périodes telles que le congé de maternité, le congé d’allaitement et le congé palliatif devaient entrer en ligne de compte pour l’acquisition des droits à pension. "Grâce à (la vice-première ministre, ndlr) Petra De Sutter, l’accord conclu ne mène pas à une pension de misère pour les femmes et je m’en réjouis", a enfin ajouté Jeremie Vaneeckhout.

L’accord conclu n’est qu’un premier pas; le chemin est encore long

"L’accord conclu n’est qu’un premier pas; le chemin est encore long", a de son côté souligné le président du CD&V , Sammy Mahdi.

"Il n’y a pas eu de grande réforme des pensions et beaucoup de propositions absurdes, qui faisaient tout sauf valoriser le travail, ont heureusement été écartées", a-t-il tweeté mardi matin. Comme d’autres au sein de la majorité, ce dernier admet toutefois rester sur sa faim. "Quand vous avez besoin de jours et de nuits de discussions pour convaincre certains que 20 ans de travail est un minimum absolu, vous en savez assez."

Le vice-Premier ministre et ministre des Finances Vincent Van Peteghem ne déborde pas, lui non plus, d’enthousiasme. Il en faudra beaucoup plus à long terme pour que le système de pension reste payable, a-t-il ainsi affirmé mardi matin sur les ondes de la VRT. "Cet accord ne peut certainement pas être le point final. Nous devrons continuer à prendre des décisions", a déclaré le ministre CD&V.

Enfin, du côté de l’ Open VLD , on indique que "le travail n’est pas fini" même si on se réjouit qu’un seuil de 20 ans de travail effectif ait été fixé pour accéder à la pension minimum. "C’est un progrès important", a tweeté mardi matin le président des libéraux flamands, Egbert Lachaert. "La condition d’un travail effectif constitue un pas dans la bonne direction. Il nous permet de sortir du système erroné qui donnait accès à une pension minimum sans avoir jamais travaillé"", a renchéri la secrétaire d’Etat au Budget, Eva De Bleeker.

Après des semaines de négociations, le kern a bouclé un accord sur la réforme des pensions dans la nuit de lundi à mardi . Il prévoit notamment l’instauration d’un nouveau bonus pension et limite l’accès à la pension minimale aux personnes ayant effectivement travaillé 20 ans. La pension à temps partiel et la pension anticipée ont en revanche disparu de la table des négociations, tout comme les retraites du personnel de la Défense et du personnel roulant de la SNCB.