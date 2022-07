Variant BA.5 du Covid: «Le pic d’hospitalisations attendu la semaine prochaine en Belgique»

Selon la ministre, la Belgique va suivre le même chemin que d’autres pays confrontés à ce sous-variant d’Omicron, avec un pic qui semble proche. "La semaine prochaine, on devrait atteindre le pic dans nos hôpitaux", prédit Christie Morreale. Pour rappel, il y a actuellement près de 100 personnes en soins intensifs. Bien loin des précédentes vagues.

En revanche, si nous "devons vivre l’été le plus normal possible", selon les mots de la ministre, il faut également se préparer à l’automne et l’hiver. "Les plus de 50 ans seront invités à recevoir une dose de booster. C’est important en vue de se protéger pour la fin de l’année. J’en profite pour rappeler une chose: même si elle n’empêche pas d’être contaminé, la vaccination sauve des vies et il y a moins d’hospitalisation. Le booster est donc important".