Un appel à témoins pour répertorier le patrimoine touché par les inondations de l’an dernier

L’IRPA prépare actuellement une série d’études et de recherches qui vise à développer des protocoles de traitement pour le patrimoine affecté et à préparer une réponse adéquate en cas de nouvelle crise.

"J’ai mobilisé 1,1 million d’euros pour le projet "Patrimoine en danger"", indique à ce sujet le secrétaire d’État chargé de la Politique scientifique, Thomas Dermine.

Toute personne connaissant ou possédant un bâtiment ou une collection qui a été touchée par les inondations est invitée à le signaler via un formulaire sur bit.ly/heritageincrisis . Les témoins sont également priés à indiquer dans leur message l’emplacement et, si possible, d’ajouter une photo.