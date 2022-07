Le secteur de l'horeca tire la sonnette d'alarme, même le recrutement d'étudiants est devenu compliqué

L'enseigne n'est pas la seule à souffrir de ce manque de personnel. En Wallonie picarde, les appels de détresse s'enchaînent. "Les horaires sont loin d'être attirants, cela entraîne les personnes à effectuer d'autres formations", indique un restaurateur de la région d'Ath. "Cela fait plus d'un an qu'on recherche du personnel. Les jeunes ne sont plus motivés à travailler dans le domaine et ne pensent qu'au salaire. L'HoReCa demande beaucoup de sacrifices et de flexibilité".

Même le recrutement de jobs étudiants est devenu compliqué. Autrefois, il s'agissait de profil sur lequel le secteur de l'Horeca pouvait facilement compter pour remédier à la hausse des activités. Aujourd'hui, le monde étudiant s'en désintéresse et trouve de l'emploi dans d'autres filières. Cette problématique commence à se faire fortement ressentir au sein des établissements de la brasserie Dubuisson et la direction tombe à court de solution pour remédier à cette pénurie. "Si nous ne trouvons pas de personnel rapidement, nous devrons envisager d'autres solutions",précise Gérald Deschamps. "Nous pourrions, par exemple, être contraints de réduire nos capacités d'accueil ou encore de revoir nos jours d'ouverture".

"C'est très difficile de recruter des jeunes qui veulent pleinement travailler dans le secteur. Lorsqu'on les sollicite les week-ends ou les jours fériés, la plupart du temps, ils précisent avoir d'autres activités", relève un autre restaurateur. Les professionnels du milieu espèrent que cette situation est juste de passage ...