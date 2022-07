Prévoyant une chaleur accablante (des températures entre 30 et 36 degrés) ce lundi, et surtout demain mardi, l’IRM a placé de nombreuses régions du pays en code orange. Seules les provinces de Liège et Namur sont en jaune ce lundi, tandis que la Côte reste en vert.

2. Feux de forêt en Gironde: 14.000 hectares ravagés

Les deux gigantesques feux qui ravagent depuis sept jours la Gironde, dans le sud-ouest de la France, ont brûlé 14.000 hectares de végétation, allant même jusqu’à l’océan, selon le dernier bilan des autorités ce lundi, à l’aube d’une "des plus difficiles journées" en raison des records de chaleur attendus.

3. Covid: un recours au Conseil d’État contre l’attribution d’un marché

La société pharmaceutique Medista, chargée depuis avril et juin 2020 de la gestion du stock stratégique de médicaments et de dispositifs médicaux pour le diagnostic in vitro dans le cadre de la crise du coronavirus, a introduit un recours au Conseil d’État contre l’État belge.

4. 4 morts lors d’une fusillade dans un centre commercial aux USA

Trois personnes ont été tuées et trois autres blessées ce dimanche par un individu qui a ouvert le feu dans un centre commercial de l’État américain de l’Indiana, ont annoncé des responsables. Le tireur a également été abattu par un passant armé.

5. Coupes d’Europe: l’Union, l’Antwerp et Anderlecht connaissent leur adversaire

L’Union Saint-Gilloise connaît enfin l’identité de son adversaire pour le 3er tour préliminaire de la Ligue des Champions. Il s’agit des Glasgow Rangers, finalistes de l’Europa League la saison dernière et qui ont terminé deuxièmes derrière le Celtic en championnat.

De son côté, Anderlecht affrontera le vainqueur du match entre les Arméniens d’Ararat-Armenia et les Estoniens de Paide Linnameeskond au 3e tour préliminaire de la Conference League .

Et enfin, l’Antwerp débutera au 2e tour préliminaire contre les Kosovars de Dritan les 21 et 28 juillet.