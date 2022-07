Des voleurs dépouillent les festivaliers à Tomorrowland: «L’un vient danser avec vous pour vous distraire, l’autre commet le vol»

Mais pendant que certains se déhanchent sur les rythmes des plus grands DJ de la planète, d’autres en profitent pour les dépouiller de leurs smartphones ou de leurs colliers. Ainsi, des gangs de voleurs auraient fait une dizaine de victimes - en attendant des chiffres officiels - parmi les festivaliers, ce week-end.

Une festivalière a notamment raconté à nos confrères du Nieuwsblad la mésaventure de son amie, dont le smartphone a été volé sur l’une des petites scènes du festival.

Agissant en bande, les voleurs portaient tous une chemise à imprimé floral et leur modus operandi semblait bien rôdé. "L’un vient danser avec vous pour vous distraire, l’autre commet le vol et d’autres surveillent tout de près pour limiter au maximum les chances de se faire prendre", explique Fatma.

Une fois leur larcin accompli, les voleurs ont rapidement changé de chemise, semble-t-il pour échapper à la police. "Ils ont emballé les téléphones portables dans des vêtements pour donner l’impression qu’ils n’avaient que des vêtements dans leurs sacs à dos", ajoute cette festivalière originaire du Limbourg.

Ils sont vraiment formés à ce qu’ils font et généralement la victime ne comprend qu’après un certain temps qu’elle a été volée.

Un phénomène observé dans tous les grands festivals en Belgique et à l’étranger et qui n’étonne pas la police fédérale, interrogée par Het Nieuwsblad. "Ce sont des gangs bien organisés qui voyagent de festival en festival pour voler. Ils sont vraiment formés à ce qu’ils font et généralement la victime ne comprend qu’après un certain temps qu’elle a été volée. Les objets dérobés sont très rapidement disséminés sur le site du festival, ce qui rend la tâche de la police très difficile.Les gangs s’intéressent surtout aux smartphones chers."

Dès lors, y a-t-il une solution pour éviter de se faire dépouiller sur le site du festival lors des deux prochains week-ends de festivités dans le parc récréatif De Schorre à Boom? Selon les organisateurs, le plus simple est de passer par les casiers. "Les festivaliers peuvent y ranger leurs objets les plus chers, comme leur téléphone. Ce qui leur permettra d’avoir un coup d’avance sur les voleurs."