Covid: Medista introduit un recours au Conseil d’État contre l’attribution d’un marché

Medista a réalisé des investissements conséquents, notamment dans l’aménagement d’un nouveau centre logistique dédié aux vaccins à Zaventem, pour plus de 3 millions d’euros, et dans le développement d’une plateforme informatique mise à la disposition des hôpitaux, des pharmacies et des laboratoires pour un montant de plus de 2 millions et demi d’euros.

L’État invoque "un changement de stratégie pour des raisons de restrictions budgétaires".

Medista lui reproche de ne pas respecter le préavis fixé qui court jusqu’à la fin du premier trimestre 2023 et d’avoir permis à au moins un concurrent de bénéficier en amont d’informations cruciales dont elle-même n’a pu bénéficier.

Le média L-Post, qui révèle l’information, évoque "de nombreuses irrégularités substantielles tant au niveau de la sélection des candidats et de l’examen de leurs offres qu’au niveau de la procédure elle-même".