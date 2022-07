Bois et métal incontournables

A défaut de réhabiliter une ancienne usine ou atelier, le style industriel se définit cependant par quelques lignes forces. La nature des matériaux dans l'aménagement ainsi que la ligne chromatique de l'aménagement passent nécessairement par quelques choix indispensables. Le bois brut et vieilli et le métal sont les deux principaux, mais les murs en briques et le béton ne sont pas en reste. Dans les ateliers de jadis, ce qui était privilégié, c'était avant tout le côté fonctionnel. L'esthétique était secondaire, raison pour laquelle rien n'était totalement fini. Aujourd'hui, ce qui fait justement le charme du style industriel, c'est son côté imparfait. Si l'idée vous séduit, rien n'empêche de l'inclure dans un intérieur moderne. Vous pouvez par exemple choisir de laisser un mur avec des briques à nu avec des rejointoiements pas totalement fignolés, où il reste quelques petits trous. D.N.