Workation: un atout pour les entreprises

Pour le cabinet de recrutement Robert Half et son directeur Joël Poilvache, cela constitue une opportunité pour les entreprises de "faire un pas supplémentaire vers plus de flexibilité. Pour les employés, cela peut être un format intéressant pour travailler tout en prolongeant un peu plus longtemps le sentiment de vacances". Une solution win-win en somme. Quitte à télétravailler, pourquoi ne pas profiter d’un cadre bien plus idyllique que son séjour ou son bureau ou un espace de coworking?

Des choses à prévoir

Attention cependant, les entreprises qui autorisent cette pratique doivent être en mesure de répondre à différentes questions sur le sujet et de conseiller au mieux leurs employés pour que tout se passe sans heurts. En effet, sur le plan administratif, l’employé comme l’employeur doivent s’assurer que les conditions de travail à l’étranger seront similaires à celles du bureau ou du domicile principal. Il faudra aussi être attentif aux questions de sécurité sociale et d’assurance. Sachez par exemple que le travailleur n’est soumis à la sécurité sociale que d’un seul État membre de l’Union européenne. Le travail à l’étranger ne doit pour cela pas excéder les six mois.

Au niveau des assurances, le télétravailleur est couvert par l’assurance accidents du travail de l’employeur quand il est à domicile. À l’étranger, il faudra vérifier que cette assurance s’applique également. Pour cela, Robert Half recommande de signer un accord écrit qui autorise explicitement le télétravail depuis l’étranger. Il sera aussi important de s’accorder sur un nombre définis de jours pouvant être prestés sur son lieu de vacances.

Des avantages

Pour Joël Poilvache, offrir la possibilité de télétravailler à l’étranger à ses employés, confèrent des atouts supplémentaires aux entreprises. "Sur le marché du travail actuel, qui est tendu, la demande de toute forme de flexibilité est très élevée et chaque petite chose peut aider. Si, en tant qu’employeur, vous offrez la possibilité de télétravailler à l’étranger, cela vous procurera un avantage compétitif fort et non-négligeable. Pour autant que des accords clairs et qualitatifs soient conclus, l’autorisation du workation peut être une réelle valeur ajoutée pour les employés actuels et pour attirer de nouveaux talents."

Toutefois, le cabinet de recrutement rappelle l’importance d’instaurer des limites claires. Il n’est pas question de mélanger vie privée et vie professionnelle, de "brouiller la frontière entre travail et détente". Pour permettre aux employés de vraiment déconnecter lorsque leurs heures de travail ont été prestées, l’employeur doit jouer le rôle de conseiller et des règles doivent être établies pour que le temps de vacances soit réellement l’occasion de s’évader.