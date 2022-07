Vers une allocation loyer de 125€ par ménage en Wallonie

"Avec mon collègue Philippe Henry (Ecolo), nous allons mettre en place, pour le 1er janvier, une allocation loyer mensuelle destinée à ceux qui sont prioritaires sur les listes d’attente pour obtenir un logement social", a précisé le ministre.

Le point devrait être approuvé ce vendredi par le gouvernement wallon. La mesure concernerait un peu moins de 12.000 ménages au sud du pays.

"C’est une nouvelle mesure récurrente. Dans un premier temps, les personnes concernées seront avisées par un courrier dans lequel on leur demandera de s’inscrire. Puis, une fois que le système sera bien en place, on visera à ce que ça devienne automatique", a ajouté Christophe Collignon en évoquant un "dispositif mensuel et pérenne".