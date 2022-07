La sécheresse cause davantage d’effets négatifs sur la biodiversité, selon Natuurpunt

Selon Natuurpunt, la quantité et la fréquence des précipitations ont un impact majeur sur la végétation et sur l’état des plantes sauvages dans nos campagnes. "Le printemps 2022 a de nouveau été extrêmement sec. Nous ne connaissons pas encore les effets à long terme de ces récentes sécheresses, mais nous avons déjà pu en observer certaines conséquences", explique Annelies Jacobs de Natuurpunt.

Ces conséquences dépendent de plusieurs facteurs, comme l’intensité de la période de sécheresse, sa durée, mais aussi la période de l’année lors de laquelle elle se produit et la résistance de la végétation à cette saison. Certaines variétés de végétaux tirent à l’inverse des bénéfices des effets de la sécheresse. Dans les prairies et les bords de route, la sécheresse crée des espaces ouverts offrant des conditions idéales à des variétés de végétaux comme le grand coquelicot, la fétuque des prés ou la véronique des champs.

Cependant, lorsque la sécheresse devient trop extrême, même ces plantes ont du mal à achever leur court cycle de vie. L’ortie jaune pâle par exemple, une plante de champ rare sur les sols riches en nutriments, humides et sablonneux, a des difficultés à germer ou à fleurir en cas de sécheresse intense.

L’eau est bien sûr indispensable au développement des plantes, de la germination à la croissance, en passant par la photosynthèse. La sécheresse met les plantes sous tension, provoquant des changements biochimiques, physiologiques et morphologiques chez ces végétations. Un phénomène qui affecte la vitalité de la plante, mais aussi ses possibilités de reproduction, et donc la composition de la végétation et l’ensemble de l’écosystème.