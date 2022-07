Petit rappel: la dotation wallonne aux secteurs qui recourent aux APE (quelque 60000emplois, essentiellement dans le non marchand et les pouvoirs locaux) a bien été indexée en janvier dernier. Mais depuis, l’inflation a pris le mors aux dents. Les indexations salariales ne sont pas soutenables pour une partie de ces employeurs. Certains commencent à programmer des licenciements ou des réductions du temps de travail.

Or, l’ajustement budgétaire wallon ne prévoit pas de crédits APEsupplémentaires.

Chez Les Engagés, on estime qu’il faut 50millions.La ministre Morreale parle quant à elle d’un différentiel de 34 millions, par rapport à l’indexation de janvier. On commence d’ailleurs à entendre que cette enveloppe supplémentaire n’a pas été sollicitée par la ministre de l’EmploiChristie Morreale (PS). Et que le ministre du Budget Adrien Dolimont (MR) n’a donc même pas eu à dire non." À aucun moment une discussion sur l’indexation des APE n’a été mise sur la table, puisqu’elle est légalement prévue. La vérité mérite d’être énoncée ", rappelle le député MR Nicolas Tzanetatos. Autrement dit, on n’a pas parlé d’indexation puisqu’elle était effective depuis janvier et on a encore moins parlé d’une allonge de la dotation.

Le ministre s’est quant à lui juste référé au Tour de France: " Je me vois un peu comme le porteur de musettes du Tour.Je propose la musette à chaque ministre et il prend ou pas ce qui l’intéresse.Au final, ce qui compte, c’est qu’on soit tous dans la même équipe et qu’on réponde à l’objectif défini: faire preuve de rigueur et de sérieux. "

«L’enjeu en vaut la peine»

Les deux groupes de l’opposition (Les Engagés et le PTB) avaient préparé des amendements, listant certains choix à faire pour dégager 50milions.Rejetés. L’ajustement budgétaire, sans "allonge", a donc été voté majorité (PS, MR et Écolo) contre opposition. Un vote qui sera plus que probablement confirmé mercredi en plénière.

Pourtant, chez Écolo, Manu Disabato ne perd pas espoir de voir une solution émerger avant mercredi: " Je ne peux pas le garantir.Mais il faut tenir compte de ce qui se passe dans ces ASBL et ces petites structures, dont le cœur de métier est important pour nous. L’enjeu en vaut la peine ". Christie Morreale a déjà dit qu’elle verrait s’il y a moyen de " faire quelque chose ".Mais pas un "quelque chose" à 50millions, ni même à 34 millions.D’autant qu’il faut éviter un appel d’air: d’autres secteurs pourraient aussi réclamer un rabiot.