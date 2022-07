Dour 2022: les festivals, symboles de l’été et de la liberté pour les jeunes après les années Covid

"On l’a attendu, surtout qu’on pensait que ça allait être repoussé à un an, après deux ans, trois ans, ça fait longtemps. On y croyait plus trop" , s’amuse Tiphaine, une festivalière. Comme des milliers d’autres personnes, la jeune bretonne est venue à Dour pour retrouver ses amis et passer une semaine de fête et de détente. "C’est l’été! Pour moi, un été c’est avec des festivals", complète son amie Anna.