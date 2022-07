La nouvelle venue a longtemps présenté le journal télévisé de la RTBF et n’est pas la première journaliste à s’engager en politique.

Fait notable, elle occupera ici un poste sans avoir participé à une élection, alors que la plupart des transferts de journaliste vers le politique s’effectuaient en général en amont d’un scrutin. Avec parfois des fortunes diverses en nombre de voix.

Avant Hadja Lahbib, retour sur 17 personnalités dont le parcours a fini par les mener en politique.

Anne Delvaux – cdH

©Anne Delvaux

Diplômée de l’UCL, Anne Delvaux a présenté durant plusieurs années les journaux télévisés du week-end sur la RTBF.

En 2007, à 36 ans, elle quitte toutefois le service public pour rejoindre le cdH de Joëlle Milquet. Elle se présente d’ailleurs aux élections de juin 2007, au Sénat, où elle est élue directement.

En 2009, elle choisit de se diriger vers l’Europe. En juin de cette année-là, elle est élue députée européenne, poste qu’elle a occupé jusqu’en 2014.

En février 2014, Anne Delvaux a fait part de son intention de quitter le monde politique suite à sa non-présence sur les listes européennes du cdH. "C’était l’Europe ou rien", affirmait-elle à l’époque.

Florence Reuter – MR

©BELGA

Licencié de l’Université libre de Bruxelles, Florence Reuter a commencé sa carrière sur "Antenne Centre TV", avant de rejoindre brièvement la RTBF. C’est toutefois sur RTL TVI que la journaliste se fait connaître du grand public, présentant le JT de 1998 à 2007.

En mai 2007, elle annonce la fin de sa carrière de journaliste pour se présenter aux élections fédérales sur les listes du Mouvement réformateur.

Élue députée fédérale, elle rejoint ensuite le Parlement wallon deux ans plus tard, avant de devenir première échevine de la commune de Waterloo lors des élections communales de 2012.

En mars 2015, elle devient bourgmestre de Waterloo, à la suite de la démission de Serge Kubla, poste qu’elle occupe toujours à l’heure actuelle après sa réélection en 2018.

Frédérique Ries – MR

©BELGA

Frédérique Ries a connu une grande carrière de journaliste avant de se lancer dans le monde politique. Diplômée à l’ULG en 1981, elle rejoint déjà RTL en 1984, d’abord au Luxembourg, avant de rejoindre Bruxelles quelques mois plus tard. En 1987, Frédérique Ries passe à la présentation du JT de RTL TVI, un poste qu’elle ne quittera pas avant 1998.

L’année suivante, elle rejoint les rangs du PRL, aujourd’hui devenu MR. D’emblée, elle se présente aux élections européennes. Elle sera réélue députée européenne en 2004, 2009, 2014 et 2019 et occupe toujours ce poste aujourd’hui.

Olivier Maroy – MR

©RTBF

Olivier Maroy a été journaliste politique pour la RTBF pendant 20 ans, avec notamment la présentation pendant 11 ans de l’émission politique dominicale "Mise au point" sur la Une.

En 2014, le compagnon de Véronique Barbier, une autre journaliste de la RTBF, décide de rejoindre le MR en étant candidat pour les élections régionales. Il sera élu puis réélu en 2019 et siège aujourd’hui encore comme député au parlement wallon.

En 2018, il rejoint le terrain local également, devenant le président du conseil communal d’Orp-Jauche, sa commune. "Un parlementaire qui n’est pas sur le terrain devient un technicien déconnecté de la réalité, nous expliquait-il . Aujourd’hui, on est dans une logique de décumul des mandats. Et c’est une très bonne chose. Mais il ne faut pas couper le cordon entre le parlementaire et la réalité locale".

Jean-Paul Procureur – cdH

©ÉdA

Présentateur de "Cartes sur table", sur la RTBF, Jean-Paul Procureur décide, en 2004, de quitter le service public pour se lancer en politique.

Élu lors des élections régionales la même année, Jean-Paul Procureur décide, en 2010, de faire machine arrière et de revenir à la RTBF.

"Le poste qui m’intéressait, c’était celui de sénateur coopté, or, le cdH a perdu ce poste le 13 juin", expliquait-il à l’époque.

Pierre Migisha – cdH

©BELGA

Journaliste sportif sur RTL TVI, pour qui il suivait essentiellement l’actualité footballistique, Pierre Migisha décide de quitter la chaîne privée pour se lancer en politique en 2009.

Il rejoint alors les rangs du cdH, pour qui il est candidat aux élections régionales et européennes de 2009. Élu député au parlement de la Région Bruxelles-Capitale, il réalise aussi un bon score à l’Europe.

Il sera élu conseiller communal à Anderlecht en 2012, mais ne se représente plus en 2018, à la suite d’un déménagement à Koekelberg.

De 2014 à 2019, il a exercé la fonction de porte-parole de la Secrétaire d’État bruxelloise Bianca Debaets.

Denis Collard – MR

©ÉdA

Denis Collard, "Monsieur météo" de la RTBF, décide en 2012 de prendre le risque de quitter son poste pour se présenter aux élections communales à Bertrix, dans la province du Luxembourg, sur les listes du MR.

Pari gagné pour lui puisqu’il récolte 654 voix, signant au passage le 4e score de la liste. Il est ainsi élu au conseil communal, empochant au passage un ticket pour le poste de troisième échevin. Notons que son score à la Province est lui aussi très bon.

Il a participé à plusieurs élections, dont la dernière en date, en 2019, comme candidat MR aux élections européennes.

Michel De Maegd – MR

©ÉdA – Jacques Duchateau

Autre pointure de RTL-TVi passé au MR, Michel De Maegd a fait des études de droit à l’ULB, avant un cursus en communication qui le mènera vers RTL.

Là-bas, il se fera notamment connaître du grand public en présentant d’abord le JT de 13h, puis surtout le 19h.

En mars 2019, il annonce mettre un terme à sa carrière de journaliste pour rejoindre le MR, en vue des élections fédérales de mai cette année-là.

Il est propulsé 3ede la liste libérale à Bruxelles, derrière le vice-premier ministre Didier Reynders (à la première place) et la ministre fédérale du Budget, Sophie Wilmès (à la deuxième place).

Il sera élu avec près de 8000 voix et est député à la Chambre des représentants depuis lors.

Josy Dubié – Écolo

©Belga

Frère de Jean-Claude Defossé (voir ci-dessous), Josy Dubié a fait carrière à la RTBF, où il couvrait notamment l’actualité internationale. En 1994, à 54 ans, il décide toutefois de quitter le service public, devenant chef de l’Unité de télévision, à Genève.

Il fait son entrée en politique en 1999. Chez Écolo, il est successivement élu sénateur, député du Parlement bruxellois, député au Parlement de la communauté française, et sénateur de communauté.

En 2010, il quitte toutefois le parti écologiste, dénonçant les "dérives libérales" de Jean-Michel Javaux.

En avril 2014, il soutient le Parti du Travail de Belgique (PTB) sans pour autant se présenter à une élection sous cette étiquette.

Jean-Claude Defossé – Écolo

©RTL/O.Pirard

De son vrai nom Jean-Claude Dubié, Jean-Claude Defossé a suivi les traces de son frère en rejoignant la RTBF. Journaliste d’investigation, il signe notamment une série de reportages sur les "grands travaux inutiles", dans laquelle il dénonce les gaspillages des travaux publics.

Connu également pour avoir démarré le magazine "Questions à la Une" et avoir réalisé le fameux "Bye Bye Belgium", il rejoint Écolo en 2009. Élu député de la région bruxelloise, il a affirmé ne plus vouloir retourner à la RTBF.

Il ne s’est pas présenté lors des élections en mai 2014. Cette année-là il retournera en télévision… à RTL.

Luc Beyer – parti libéral

©BELGA

Présentateur du JT à la RTB pendant 18 ans, Luc Beyer a décidé de se lancer en politique dans les rangs du parti libéral.

Élu à divers moments de sa carrière conseiller provinciale en Flandre orientale, conseiller communal à Gand et à Uccle et député européen.

Décédé en 2018 à l’âge de 84 ans, il a été le président de l’Académie du Gaullisme.

Georges Désir – FDF

©RTB

Né à Ans en 1925, Georges Désir a notamment fait carrière comme producteur-animateur à la RTBF. Créateur de l’émission culte "Visa pour le monde", il a quitté l’antenne en 1977 pour se lancer en politique.

Élu député du Front démocratique des Francophones, il a siégé deux fois à la Chambre des représentants et a aussi été sénateur. Ministre de la Région bruxelloise en 1989, il a occupé le poste de bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert durant 30 ans, de 1976 à 2006.

Sa petite fille, Caroline Désir, fait quant à elle carrière au sein du Parti socialiste.

Henri Mordant – RWF

©BELGA

Docteur en droit de l’ULG, Henri Mordant était une icône de la RTBF. Vulgarisateur de l’information, il a notamment travaillé à la rédaction du JT mais a aussi présenté des émissions comme "A suivre".

En 1980, le journaliste est devenu homme politique. Conseiller régional wallon de 1980 à 1985, il était membre du Rassemblement wallon.

En 1995, il s’est présenté aux élections régionales à la tête d’un parti désirant le rattachement de la Wallonie à la France.

Frédéric François – PSC

©ÉdA

Né en 1932, Frédéric François est arrivé un peu par hasard dans le monde du journalisme. En 1950, il débute en écrivant pour le nouveau quotidien, "La Cité" avant d’entrer à la RTBF dix ans plus tard.

D’abord journaliste radio, il couvre l’actualité internationale (notamment la guerre au Congo) avant de basculer vers la télé et la politique belge. En 1966, il lance l’émission "Faire le point", l’ancêtre de "Mise au point". Son style parfois insolent faisait de lui un être particulier de la télé.

En 1974, il change toutefois de voie et se lance en politique, sur les listes du PSC. D’abord élu sénateur provincial, il occupe ensuite un poste d’élu à la Chambre des représentants. Il décide de quitter l’arène parlementaire en 1985, redevient quelque peu journaliste avant de prendre sa retraite en 1997.

Henri-François Van Aal – PSC

©BELGA

Né en 1933 et décédé en 2001, Henri-François Van Aal a travaillé à la RTB de 1958 à 1971. D’abord reporter, il s’est vu confier la présentation du JT, avant de tout quitter pour se lancer en politique.

En 1971, il est déjà élu député bruxellois avec le PSC avant de devenir secrétaire adjoint aux affaires d’étrangères, Ministre de la culture française, du sport et, enfin, secrétaire d’État au logement.

Après sa carrière politique, Henri-François Van Aal a repris ses activités de journaliste à la RTB et est décédé le 19 août 2001, à 68 ans, alors qu’il vivait en Espagne.

Jacques Bredael – indépendant

©BELGA

Présentateur du JT de 1986 à 1997, Jacques Bredael se lance en politique lors des élections communales de 2006 à la dernière place de la liste ARC (Action et renouveau communal) à Chaumont-Gistoux, comme candidat indépendant.

Avec 677 voix pour, il est élu conseiller communal. En 2016, il déménage vers Bruxelles et démissionne de son poste, ne pouvant plus légalement siéger au conseil communal.

Franc-maçon avoué, proche du PS, il n’a jamais voulu se lancer dans la politique à un échelon plus élevé.

Isabelle Meerhaeghe – Écolo

©ÉdA – Florent Marot

Née à Tournai en 1966, Isabelle Meerhaeghe est licenciée de journalisme à l’ULB. Journaliste, secrétaire de rédaction, puis présentatrice à Télésambre, la chaîne de télé locale dans la région de Charleroi, elle devient attachée de presse de Nicole Maréchal (ministre Écolo à la Communauté française) en 2002.

Élue députée wallonne en juin 2009, Isabelle Meerhaeghe a aussi été conseillère communale à Charleroi, de 2006 à 2007.