Sortie du nucléaire: prolonger l’activité de Doel 3 et Tihange 2 n’est pas possible, selon Engie

Une prolongation de l’activité des réacteurs de Tihange 2 et Doel 3 n’est pas possible pour des raisons techniques et de sécurité, a-t-on appris jeudi auprès d’Engie Electrabel, exploitant des centrales nucléaires en Belgique.