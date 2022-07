Sophie Wilmès quitte officiellement son poste de ministre dans le gouvernement fédéral

"La maladie de mon mari sera un combat difficile que je veux mener à ses côtés et aux côtés de nos enfants. Mes fonctions actuelles au sein du gouvernement ne me le permettraient pas", a-t-elle commenté alors qu’ elle s’était mise en congé de ses fonctions en avril dernier pour être au chevet de son mari atteint d’un cancer . Pour rappel, David Clarinval et Mathieu Michel, autres membres MR de l’équipe gouvernementale, et Alexander De Croo avaient repris provisoirement ses matières.

Elle ne quitte pas la politique

"C’est avec émotion que je pense toujours à celles et ceux qui se battent également contre la maladie. Je remercie du fond du cœur les très nombreuses personnes, de tous horizons, qui nous ont témoigné et nous témoignent encore leur soutien au quotidien. Je remercie aussi le Premier ministre et mes collègues fédéraux qui ont assuré la continuité du travail en mon absence. À eux, à la personne qui prendra le relais ainsi qu’à l’ensemble du gouvernement, je souhaite succès et persévérance pour faire aboutir les projets et les réformes dont notre pays a tant besoin."

Celle qui fut Première ministre d’octobre 2019 à octobre 2022 ne quitte pas pour autant la politique. Elle reprendra à la rentrée son siège de députée fédérale, actuellement occupé par sa suppléante Nathalie Gilson.

Sophie Wilmès était entrée à la Chambre en 2014 comme suppléante de Didier Reynders, alors ministre des Affaires étrangères. Un an plus tard, elle montera au gouvernement fédéral en tant que ministre du Budget, en remplacement de Hervé Jamar. Après la chute du gouvernement Michel I fin 2018 suite au départ de la N-VA, elle se voit ajouter les compétences de la Fonction publique et de la Politique scientifique dans le gouvernement Michel II.

Fin octobre 2019, elle se voit propulsée première Première ministre de Belgique, succédant à Charles Michel, nommé président du Conseil européen. La pandémie de Covid-19 de 2020 transforme ce qui devait être un intérim en un travail de gestion d’une crise sanitaire. Elle devient alors la figure du gouvernement et l’une des personnalités politiques les plus populaires du pays. En octobre 2020, elle quitte le 16, rue de la Loi pour le poste des Affaires étrangères au sein de la coalition Vivaldi.

Le 21 avril, Sophie Wilmès annonçait sa décision de se mettre "immédiatement" en congé de ses fonctions ministérielles pour "être présente" aux côtés de son mari, Christopher, qui lutte contre un cancer du cerveau.