+15% de demandes auprès des banques alimentaires et des dons en baisse: «la situation n’a jamais été aussi alarmante»

La hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires pousse de plus en plus de personnes vers la précarité et celles-ci n’ont d’autre choix que de se tourner vers les banques alimentaires du pays, ressort-il d’une enquête réalisée par la Fédération belge des banques alimentaires auprès de ses 654 associations affiliées.

Dons en baisse

Mais alors que la situation "n’a jamais été aussi alarmante" , selon la Fédération, les dons alimentaires ont diminué de 6,5% – soit 607 tonnes – par rapport à l’an dernier. La baisse est particulièrement importante du côté de l’industrie alimentaire avec une perte de 277 tonnes de denrées.

Si par le passé, un tiers des dons provenaient de l’industrie, les banques alimentaires s’attendent à beaucoup moins cette année. "Ces industries sont aussi confrontées à la hausse des prix de l’énergie, du personnel, des matières premières, etc.Ce qui les pousse à ne plus produire sur stock mais sur demande.Et s’il n’y a plus de stock, c’est une grosse différence pour nous" , explique Jef Mottar, administrateur délégué de la Fédération.

La Fédération plaide ainsi, comme elle l’avait déjà fait lors de la présentation du bilan 2021, "en faveur d’incitants fiscaux supplémentaires afin d’encourager les entreprises alimentaires et les détaillants à donner davantage de denrées" , justifie Piet Vanthemsche, président.

Car si les entreprises qui donnent des denrées peuvent aujourd’hui récupérer la TVA (6%), cela semble insuffisant. La Fédération voudrait voir se créer un système comme en France où la valeur comptable nette des aliments donnés et les coûts de stockage et de transport peuvent être déduits.

Diminution de l’aide européenne

Mais ce n’est pas tout: si le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) – les banques alimentaires reçoivent des denrées via ce Fonds – a augmenté son budget de 6 millions€ en 2022 (ce sera également le cas en 2023, en réponse à la crise Covid), cela reste "insuffisant pour répondre à cette demande sans précédent": "une grande partie du budget est absorbée par la forte hausse des prix" . De plus, ce budget européen sera diminué de 45% dès 2024…

Face à ces situations compliquées, les banques alimentaires expliquent devoir acheter elles-mêmes des denrées. En 2021, elles avaient dû acheter 2039 tonnes, soit 9% du volume total distribué. Et cette année, les banques alimentaires ne voient pas d’autre solution pour compenser la pénurie.C’est pourquoi, elles lancent en urgence un appel aux dons financiers auprès des autorités, des entreprises et des particuliers.

L’an dernier, la Fédération avait reçu, de façon exceptionnelle, une aide de 500000 euros du gouvernement wallon et de 1,6 million du fédéral. "Les dossiers ont été envoyés aux autorités pour cette année mais nous n’avons pas encore eu de réponse , note Jef Mottar. Cette année, nous avons déjà dépensé 1 million d’euros de nos propres moyens. Ils ne sont pas extensibles, ça ne peut pas durer."

De cinq à trois repas par semaine

Jef Mottar craint pour l’avenir: "il est difficile de savoir si la demande va continuer à augmenter mais vu les premiers mois de l’année, ce n’est pas rassurant" , dit-il.

Quant au risque de pénurie de denrées alimentaires: "Nous avons toujours été en quelque sorte en pénurie. Nous n’avons jamais pu donner trois repas par jour à nos bénéficiaires. Mais si nous étions avant à un repas par jour, 5 jours par semaine, nous sommes désormais à trois repas… par semaine, indique Jef Mottar. C’est une chute importante. On a moins de kilos à donner aux gens en moyenne et on ne pourra bientôt plus suivre la demande."

Pour plus d’informations : www.foodbanks.be