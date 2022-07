Les petits indépendants contre l’élargissement des heures d’ouverture dans les commerces.

Ce mercredi, lors d’une matinée d’auditions en commission de l’Économie de la Chambre, l’Union des Classes Moyenne (UCM) et l’Unizo se sont dit opposés à un assouplissement généralisé, rappelant que les exceptions déjà existantes ne sont pas ou peu utilisées. "Par exemple, la Ville de Bruxelles organise une action shopping tous les premiers dimanches du mois. Et on constate que les commerçants n’ouvrent pas systématiquement", a illustré Daphné Sior, conseillère à l’UCM. "Le client n’est pas demandeur. Cela revient systématiquement dans nos enquêtes", a renchéri Lynn Jonckheere, de l’Unizo. Selon les deux unions d’indépendants, l’élargissement des heures d’ouverture ne permettrait pas de mieux armer les PME contre le commerce en ligne.