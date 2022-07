Cela fait quatre décennies que Stéphane Palombino vibre au son des Rolling Stones. Après New York en 2019, le Hurlu était ravi de les retrouver lundi. Lire + ici .

2. Francis cultive plus de 300 bonsaïs dans son jardin

À la découverte du jardin particulier d’un Welkenraedtois.Il y cache près de 250 espèces d’arbres. Lire + ici .

3. Inondations et solidarité: «Les gens de la rue se connaissent mieux»

Lucy Daco, comme plus de 3000Wanzois, a été victime de la crue de la Mehaigne il y a un an.Elle retient aujourd’hui les aspects positifs de cette mésaventure. Lire + ici .

4. Jambes: archéologues et restaurateurs redonnent vie à des trésors du patrimoine wallon

L’été passé, plus de 100000 objets d’archéologie wallons ont été touchés par les inondations à Saint-Servais, au Centre de conservation de l’Agence wallonne du patrimoine. Un an plus tard, ces pièces ont trouvé refuge à Jambes. Environ 35% du matériel inondé a été traité. Un travail de fourmis se poursuit. Lire + ici .

5. Inondations 2021 - Cédric Lerusse: «tout est loin d’être rentré dans l’ordre» (vidéos)

Cédric Lerusse, bourgmestre de Rendeux, analyse les conséquences de ces inondations. Les chantiers ne manquent pas, il reste du travail. Lire + ici .

6. Lutte contre la pénurie de kots: ça avance, à la Région?

Les agences immobilières sociales devraient bientôt intervenir aussi dans le logement étudiant. Lire + ici .

7. Zone de Nivelles-Genappe: 29 automobilistes pris avec le GSM au volant

La zone de police Nivelles-Genappe avait promis de s’attaquer à la distraction au volant. Des contrôles ont eu lieu, et cela va continuer… Lire + ici .

8. Moustiques: ces virus tropicaux qui peuvent vous gâcher l’été

En raison de la prolifération des moustiques en Europe, certains virus tropicaux font leur apparition (ou leur retour) en Belgique. Lire + ici .

9. «Nouvelle École»: 5 choses à savoir sur le télécrochet rap à succès de Netflix

Vainqueur de l’émission, saison 2 et origines de "Nouvelle École": petit tour d’horizon des infos à connaître sur la téléréalité rap de Netflix. Lire + ici .

10. Il refuse de réintégrer sa cellule à la prison d’Ittre

La distribution des repas du midi engendre un vif incident entre un détenu et deux agents pénitentiaires dont un se retrouve en incapacité. Lire + ici .