Vacances d’été 2022: pourquoi les écoliers belges sont loin d’être les plus gâtés en Europe

Alors que les étudiants belges bénéficient cette année de 59 jours de congé en juillet et en août, ce n’est rien comparé aux 97 jours de repos dont profitent leurs comparses de Cagliari, en Sardaigne.

Avec plus de 90 jours de congé estivaux au calendrier, l’Italie - où les jours fériés ne sont pas très nombreux - est d’ailleurs le pays d’Europe occidental où l’été est sans doute attendu avec le plus d’impatience par ses écoliers.

Autres pays européens à proposer beaucoup de jours de congé pendant l’été, la Grèce et l’Espagne font également une pause respective de 88 et 80 jours, en moyenne.

Avec 59 jours cet été, la Belgique se situe dans la moyenne basse de l’Europe de l’ouest, comme l’Angleterre (58 jours), la Norvège (58 jours) et la France (57 jours).

En Allemagne et aux Pays-Bas, les congés varient le plus souvent entre 42 et 46 jours selon les régions.

Enfin, la situation est encore plus complexe en Suisse où les congés peuvent varier entre 37 et 59 jours selon les différents cantons.