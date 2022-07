«Nouvelle École»: 5 choses à savoir sur le télécrochet rap à succès de Netflix

Trois stars du rap francophone font office du jury et parcourent leurs régions pour trouver les futures têtes d’affiche du rap. La Bruxelloise Shay représente la Belgique tandis que les rappeurs Niska et SCH, récemment présent aux festival Les Ardentes , représentent respectivement Paris et Marseille.Ce sont eux qui décident durant les huit épisodes de la saison de qui continue ou non l’aventure Nouvelle École .

1. Les étapes du CV d’un rappeur

Pour se départager, les candidats doivent briller durant les différentes épreuves. Ceux jugés les moins convainquants sont éliminés par Shay, Niska et SCH. Ces épreuves confrontent les jeunes talents à différentes étapes de la carrière d’un rappeur pour voir s’ils ont les qualités suffisantes pour être un artiste à haut niveau.

Ils doivent par exemple participer à un "Cypher", c’est-à-dire un freestyle en groupe de quatre ou cinq où ils doivent se soutenir entre eux. Dans les dernières épreuves, les plus talentueux doivent faire un clip d’une de leurs chansons pour présenter leur univers ou encore performer un morceau sur scène en collaboration avec un rappeur reconnu (Hamza, Gradur, Naza et Zola).

L’épreuve la plus attendue et la plus redoutable a été celle des battles. C’est de cette manière que beaucoup de rappeurs établis comme Nekfeu, Bigflo & Oli, Dinos et Alpha Wann ont fait leurs preuves il y a une dizainne d’années, notamment dans les tournois Rap Contenders .En un contre un, les candidats s’affrontent et doivent se clasher pour montrer lequel a le plus de répartie et manie mieux les mots. À élimination directe, les battles ont fait passer le nombre de rappeurs en course de dix à cinq.

2. Le gagnant est Liégeois

Attention spoiler! Le grand vainqueur de Nouvelle École est un Liégeois du nom de Fresh, aussi appelé Fresh la peufra. Sélectionné par Shay dans la première phase de Casting, le rappeur de 25 ans a impressionné tout le monde avec son énergie, son charisme et sa maîtrise de la trap, genre de rap agressif.

Fresh a pu rencontrer des milliers de ses fans pour son concert aux Ardentes. ©EdA Mathieu Golinvaux

Dans la musique depuis plusieurs années déjà, sa victoire à l’émission lui a permis de faire grandir sa communauté de fans à la vitesse grand V. En seulement trois semaines, le talent liégeois est passé de quelques milliers d’abonnés sur Instagram à plus de 340000. Fresh a sorti son premier projet vendredi 1er juillet, un EP de cinq titres appelé Bientôt à l’abri . Dessus, on retrouve entre autres le morceau Chop qu’il a présenté en finale de Nouvelle École . Le clip qui l’accompagne a dépassé les cinq millions de vues sur YouTube en moins d’une semaine.

Fresh a pu rencontrer ses fans en se produisant samedi 9 juillet sur la scène Hood des Ardentes. Concert réussi, sa grosse voix reconnaissable a résonné devant des milliers de festivaliers.On retiendra notamment la performance de son morceau Drama queen . Soumeya et BB Jacques, deux autres candidats de l’émission ont également donné un concert chacun aux Ardentes.

Seul bémol avec la victoire de Fresh, un manque d’originalité dans le choix du jury. Bien que talentueux, La musique de Fresh n’est pas très originale et est dans la même veine que ce qui marche depuis dix ans dans le rap. Pour une émission qui s’appelle Nouvelle École , on aurait aimé un peu plus de fraîcheur dans la proposition artistique du vainqueur.

3. C’est adapté d’une émission américaine

Comme souvent, les bonnes idées de programmes de divertissement viennent d’outre Atlantique. Nouvelle École est la version française de la téléréalité Rythm + flow diffusée en 2019. Jugés par la rappeuse Cardi B et les rappeurs T.I et Chance the rapper, les jeunes rappeurs, pas encore signés en maisons de disques, s’affrontaient pour remporter la somme de 250000 $.

Le rappeur D Smoke, vainqueur de l’émission américaine, a depuis sorti deux albums rencontrant un succès mitigé mais lui permettant de se faire un nom dans l’industrie et de collaborer avec des superstars comme Snoop Dogg et Ty Dolla Sign.

4. Des invités d’exception

En plus des conseils de Shay, Niska et SCH, les candidats ont pu bénéficier de l’aide d’autres rappeurs établis pour les différentes épreuves ou pendant les phases de sélection. Le rappeur Youssoupha, oncle de Shay, est par exemple venu les aider à préparer les battles tandis que SCH était assisté des autres stars marseillaises Jul, Soso Maness et l’Algérino pour dénicher les talents de la cité phocéenne.

Du côté de chez nous, on voit notamment les rappeurs Isha et Frénétik donner leurs avis à Shay sur les candidats belges pour la sélection. Le rappeur Hamza fait partie des artistes avec qui les candidats doivent jouer un morceau sur scène et le producteur Le Motif, frère de Shay (décidément quelle famille), aide les finalistes à composer la chanson décisive pour la victoire.

5. Une saison 2 est en préparation

Nouvelle École a rencontré un succès phénoménal à sa sortie, l’émission se plaçant pendant quelques jours devant la saison 4 de Stranger Things sur le Netflix français en termes d’audiences. Il est compréhensible que la plateforme américaine souhaite réitérer l’expérience devant de tels résultats.

Aucune date de sortie n’a été annoncée pour le moment mais la saison 2 a bien été confirmée par Netflix. Les rappeurs et rappeuses qui souhaitent se donner une chance de développer leur carrière peuvent dès maintenant s’inscrire sur https://castprod.com et peut-être devenir la nouvelle pépite du rap francophone.