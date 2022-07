Fortes chaleurs: puis-je venir travailler en short au bureau?

Pour mieux supporter la chaleur, on a tendance à s’habiller de manière plus légère. À la maison, cela ne pose pas de problème. Mais qu’en est-il au bureau?

En période de fortes chaleurs, les employeurs doivent autoriser quelques aménagements afin de rendre le travail de leurs salariés moins pénibles. Cela passe notamment par un aménagement d’horaire, une mise à disposition de boissons fraîches ou de ventilateurs.

Et quid des vêtements? " En principe, l’habillement est défini dans le règlement de travail d’une entreprise. Cependant, la plupart des employeurs sont beaucoup plus flexibles en période de fortes chaleurs pour autant que le personnel respecte une certaine ‘dignité’, surtout pour ceux qui sont en contact direct avec le client. Ainsi, la majorité des chefs d’entreprises n’ont par exemple rien contre le fait que leurs employés masculins se rendent au travail en short. Mais attention, avec un bermuda habillé et non pas un short de sport ", précise le SNI, le Syndicat Neutre pour Indépendants.

Et en cas de refus de votre employeur, le télétravail peut alors apparaître comme une solution alternative.