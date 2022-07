Covid: la vaccination sera possible chez les généralistes, pharmaciens et infirmiers à domicile

Selon le ministre, ce dispositif estival vise à anticiper la campagne de vaccination plus large qui débutera en septembre prochain et qui reposera sur trois piliers: des centres de vaccination, les hôpitaux et les maisons de repos et, enfin, les généralistes, pharmaciens et infirmiers à domicile. Les modalités pratiques sont toutefois de la compétence des entités fédérées. Les 65 ans et plus seront invités dans un premier temps, puis les 55-65 ans. La vaccination sera également ouverte à tous des adultes qui le souhaitent.

"Oui, nous sommes dans une 7e vague covid", a-t-il lancé sans détours. "Mais nous avons un certain espoir que cette 7e vague arrive relativement rapidement à un plateau." Mais "celui qui n’a pas fait sa 3e piqûre doit immédiatement fixer un rendez-vous. Et ceux qui ont un problème d’immunité doivent prendre rendez-vous pour leur 4e piqûre", a-t-il exhorté.

Frank Vandenbroucke a par ailleurs annoncé que le Conseil des ministres approuvera vendredi en deuxième lecture le cadre légal concernant la ventilation, espérant voir une application concrète dès septembre dans les écoles.