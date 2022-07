Une super lune visible ce mercredi 13 juillet en Belgique: voici quand l’apercevoir

Quand l’observer?

La lune sera au plus près de la Terre à 20h38 mercredi soir, bien qu’elle ne sera pas encore visible à ce moment-là. Elle se situera alors à environ 363 666 km de notre planète bleue.

La super lune ne se lèvera pas avant 22h30 et se couchera jeudi matin à 04h21, selon Meteovista. C’est entre ce lapse de temps que vous aurez l’occasion de l’admirer. Elle apparaîtra alors 7% plus grande et 14% plus brillante qu’une pleine lune habituelle.

Céréales ou tonnerre

Elle est appelée "super lune des céréales", car c’est à cette période de l’année que les premières céréales peuvent être récoltées. Elle est également surnommée "super lune du tonnerre", le mois de juillet étant l’un des moins plus chauds et les plus orageux dans l’hémisphère Nord.

12 pleines lunes auront lieu au total en 2022. La prochaine et dernière super lune de l’année illuminera le ciel ce 11 août.

Ce phénomène se produit lorsque la lune est à une distance minimale de la Terre. Étant donné que cet astre tourne autour de notre planète sur une ellipse et non sur un cercle, la distance qui les sépare n’est pas toujours la même.