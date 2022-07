Moins de contrôles sur les routes, faute d’argent: «Un très mauvais signal»

"Cela signifie que des ponctions seront effectuées dans le nombre d’heures de week-end et de nuit et que seul le minimum absolu restera", explique Joery Dehaes. "C’est un très mauvais signal pour les policiers eux-mêmes, qui ne peuvent rien gagner en plus de leur salaire, et pour la société dans son ensemble. Tout le monde sait que le week-end, les conducteurs les plus ivres circulent et que la vitesse augmente la nuit".

Selon le syndicaliste, il n’est pas concevable que la police locale soit appelée à intervenir. "En pratique, les autoroutes reviennent à la police fédérale."