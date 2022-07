Les pilotes de Ryanair basés en Belgique vont partir en grève les samedi et dimanche 23 et 24 juillet.

+ LIRE ICI

2. Covid: les agences européennes recommandent le «deuxième booster» à partir de 60 ans

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) et l’Agence européenne des médicaments (EMA) ont recommandé ce lundi l’administration rapide d’une nouvelle dose de rappel de vaccin anti-covid pour les plus de 60 ans et les personnes médicalement vulnérables.

+ LIRE ICI

3. L’essence repasse sous la barre des 2€/litre.

L’essence à la pompe sera moins chère ce mardi, tandis que le diesel continue à augmenter, indique lundi le SPF Économie.

+ LIRE ICI

4. Accusation de viol: un non-lieu ordonné en faveur de Gérald Darmanin

Une juge d’instruction parisienne a ordonné vendredi un non-lieu en faveur du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, accusé de viol depuis 2017, a appris l’AFP ce lundi auprès de ses avocats Mathias Chichportich et Pierre-Olivier Sur.

+ LIRE ICI

5. L’Antwerp confirme un accord verbal avec Toby Alderweireld

L’Antwerp a confirmé ce lundi avoir un accord verbal avec le club qatari d’Al-Duhail et Toby Alderweireld pour le transfert du Diable rouge. Le défenseur belge peut signer un contrat de trois ans avec le club anversois.

+ LIRE ICI