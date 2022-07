Selon le propriétaire, le cycliste aurait poursuivi sa route, provoquant un lot d’indignation sur les réseaux sociaux.

On espère que la justice sera rendue.

D’après Het Laatste Nieuws toujours, le cycliste en question se serait rendu de lui-même à la police dimanche soir. L’homme estime ne pas avoir commis de délit de fuite.

Prévenue dans la nuit de dimanche à lundi, la propriétaire de l’animal a réagi. "Nous allons maintenant nous rendre nous-mêmes à la police pour faire une déclaration. Nous l’avions déjà signalé le week-end dernier, et la police a également établi un rapport. Le dossier est ensuite transmis au procureur de la République, et on espère que la justice sera rendue."