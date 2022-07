Fortes chaleurs: quels droits pour les travailleurs?

Travailler sous pareilles conditions n’est pas toujours facile. Le SNI, le Syndicat Neutre pour Indépendants, en profite pou rappeler les droits des travailleurs qui doivent bosser sous ces fortes chaleurs.

En fonction de la tâche à effectuer

Fait-il trop chaud pour travailler ? La réponse dépend tout d’abord de la tâche à effectuer. La chaleur impactera différemment un travailleur en fonction du métier qu’il exerce.

Un métier "léger" (de type bureau) subira, par exemple, moins les conséquences directes des fortes chaleurs par rapport à un métier "lourd" (sur un chantier).

Quelles températures limites?

" Ce n’est pas la température ressentie qui compte. Pour un employé, 25 degrés, c’est trop chaud, pour un autre, 30, c’est toujours très supportable, " explique le SNI.

" La température limite n’est pas mesurée avec un simple thermomètre, mais à l’aide d’un thermomètre "globe humide" (WBGT). Ce dernier tient également compte de l’humidité de l’air et de la température de rayonnement des objets à proximité du lieu de travail", poursuit le SNI.

À partir de quelles températures les employeurs doivent-ils prendre des mesures pour s’assurer du bien-être de leurs salariés en cas de fortes chaleurs? Voici les limites, en fonction de la tâche à effectuer:

Quels droits?

Lorsque les températures limites sont atteintes ,les employeurs doivent mettre en place des mesures supplémentaires pour leur personnel, assure le SNI.

" Ainsi, ils sont 80% à proposer davantage de boissons fraîches et quasi un tiers qui vont même jusqu’à offrir des glaces à leur personnel. "

Les aménagements en termes d’horaires et de tâches sont aussi prisés. " Certains entrepreneurs permettent par exemple de commencer et de terminer plus tôt pour réduire le travail dans les heures les plus chaudes ou ils allongent la durée des pauses."

Plus d’un tiers des répondants (36%) déclarent également proposer des ventilateurs ou des systèmes d’air conditionné à leurs employés pour apporter un peu de fraîcheur sur le lieu de travail.

Et quid des vêtements ? " En principe, l’habillement est défini dans le règlement de travail d’une entreprise. Cependant, la plupart des employeurs sont beaucoup plus flexibles en période de fortes chaleurs pour autant que le personnel respecte une certaine ‘dignité’, surtout pour ceux qui sont en contact direct avec le client. Ainsi, 72% des chefs d’entreprises n’ont par exemple rien contre le fait que leurs employés masculins se rendent au travail en short. Mais attention avec un bermuda habillé mais pas un short de sport ".