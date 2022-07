Un contrôle Afsca vous fait peur? Pas de panique, voici les conseils pour réussir les contrôles

Vous y trouverez toutes les informations utiles pour que tout se déroule parfaitement, prévient l’Agence fédérale belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Grâce à ce e-learning et ses informations pratiques, vous aurez toutes les cartes en main pour démarrer sereinement votre activité dans le secteur B2C, c’est-à-dire la vente directe au consommateur final avec un maximum de 30% du chiffre d’affaires provenant de vente à d’autres entreprises (B2B) dans un rayon de 80 km. Chaque "opérateur" de la chaîne alimentaire doit être connu de l’Afsca.

Avant de vous lancer dans cette activité, il y a évidemment des démarches à entreprendre. À commencer par une inscription auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE). Il est ensuite nécessaire de s’enregistrer à l’Afsca.Il y a deux manières de procéder: sur papier ou par voie numérique.

Il y a encore de nombreuses règles reprises dans la check-list de contrôle.Y a-t-il suffisamment de lavabos équipés d’eau chaude et froide (ou mixte)? Les robinets sont-ils actionnables sans contact direct avec les mains? Un système de lavage et de séchage hygiénique des mains est-il disponible? Cet élément a une pondération "10" dans la check-list de contrôle.

Y a-t-il des toilettes propres sans accès direct aux locaux où les denrées alimentaires non préemballées sont manipulées ou stockées? Les locaux (à l’exclusion des locaux de production) sont-ils en bon état et propres? Dans les locaux où des denrées alimentaires non préemballées sont manipulées, les surfaces qui ne sont pas en contact avec des denrées alimentaires (équipements, fenêtres, portes, plafonds et équipements suspendus, sol, murs) sont-elles en bon état, propres et peuvent-elles être facilement nettoyées? Les denrées alimentaires sont-elles protégées des contaminations?

Vous souhaitez en savoir davantage?Cliquez sur ce lien pour retrouver toutes les informations utiles.