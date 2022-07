Recherche d’emploi: 5 erreurs à éviter

1. La recherche en solitaire

Certaines personnes en recherche d'emploi éprouvent des difficultés à demander de l'aide ou à activer leur réseau. C'est pourtant primordial! N'hésitez jamais à dire à votre entourage que vous cherchez un emploi, peut-être que parmi vos proches, il y en a qui ont des pistes pour vous, qui ont entendu parler de quelque chose qui pourrait vous intéresser. Il est aussi possible que leurs recommandations fassent la différence, profitez-en. Si vous ne savez pas comment rédiger votre CV ou votre lettre de motivation, il n'y a aucune honte à cela. Entourez-vous et partagez vos craintes, vos doutes, vos questions, cela ne pourra que vous être profitable.

2. Un CV "lambda"

Dans votre curriculum vitae ou votre lettre de motivation, essayez de faire preuve d'originalité et de personnifier ceux-ci. Il faut que le recruteur puisse avoir une idée de votre personnalité en vous lisant. Et bien sûr, il faut que le CV ou la lettre de motivation correspondent au poste pour lequel vous postulez. Si vous envoyez des modèles identiques à toutes les entreprises, il y a de fortes chances que celles-ci le ressentent et y voient un manque d'investissement ou de volonté réelle de travailler pour elles. Il est aussi important que la forme soit agréable et se démarque des autres candidatures.

3. L'inflexibilité

Une erreur courante dans une recherche d'emploi cojnsiste à ne postuler qu'à un certain type d'offres, par confort ou par peur. Or, dans bien des cas, en faisant preuve d'une plus grande flexibilité dans sa recherche, on augmente les probabilités de trouver un emploi. Ainsi, ne vous cantonnez pas aux seuls CDI, de nombreux CDD débouchent par la suite sur un contrat à durée indéterminée. Et quand ce n'est pas le cas, les CDD sont une première expérience, surtout pour les jeunes qui se lancent dans le monde professionnel, qui pourra être valorisée par la suite. De même, gardez en tête qu'un emploi auquel on aurait pas forcément pensé au départ peut finalement parfaitement nous convenir et offrir un grand épanouissement professionnel. Restez ouvert à toutes les opportunités.

4. Négliger le mail d'accroche

Lorsqu'on envoie sa candidature à un recruteur, il faut, la plupart du temps, rédiger un mail dans lequel on annonce postuler avant de joindre CV et lettre de motivation. Ce mail est le premier contact qu'on établit, il faut donc y être particulièrement attentif et éviter de le négliger. Dans de nombreux cas, c'est la seule chose qui sera lue par les recruteurs...

5. L'oubli des réseaux sociaux

Les réseaux sociaux ont pris une place significative dans le monde professionnel. Dans le cadre d'un processus de recrutement, il y a fort à parier que les recruteurs s'empresseront de taper votre nom dans un moteur de recherche afin de trouver les réseaux sociaux sur lesquels vous êtres inscrits. Mieux vaut donc s'assurer que ceux de type professionnel comme LinkedIn sont à jour et que vos autres, privés, ne contiennent pas d'informations qui pourraient vous nuire.