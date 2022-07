Les chiffres Covid continuent leur hausse en Belgique: plus de 6.000 contaminations par jour en moyenne

L’ensemble des indicateurs étaient à la hausse dans le bilan Covid de ce vendredi 8 juillet 2022 publié par Sciensano. On dénombre maintenant plus de 6.000 nouveaux cas de coronavirus en moyenne par jour. Un nombre qui n’avait plus été atteint depuis avril dernier.