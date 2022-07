Covid: la charge sur les hôpitaux reste limitée mais attention accrue sur les maisons de repos

Petite inquiétude cependant quant à la situation dans les maisons de repos, où le nombre de foyers infectieux et de décès augmente, surtout en Wallonie et à Bruxelles. Selon les données de Sciensano reprises dans le bulletin hebdomadaire, le nombre de nouveaux cas et d’hospitalisations au sein des résidents de maisons de repos augmente ainsi que le nombre d’infections parmi les membres du personnel et le nombre de clusters. "Toutefois, les chiffres restent toujours relativement faibles", rassure le SPF Santé publique.